Apple dépose plainte contre la start-up Rivos pour vol de données confidentielles

⏰ Il y a 5 heures

Alexandre Godard

Réagir



La start-up Rivos vient d'être attaquée en justice par le géant américain Apple. Selon la plainte, elle aurait actuellement plus d'une quarantaine d'employés qui travaillaient auparavant pour le créateur de l'iPhone. Plus grave, deux d'entre eux auraient volé une quantité importante de données confidentielles avant de quitter l'entreprise, et ce, dans le but d'aider Rivos à concevoir son propre SoC.

Rivos aime visiblement recruter du made in Apple

En fin de semaine dernière, Apple a déposé une plainte contre Rivos, une start-up américaine accusée d'avoir embauché un nombre conséquent d'anciens employés de la pomme. Parmi ces employés, une majorité était en charge du développement des puces A (iPhone) et M (Mac et iPad). Ils seraient au nombre de 40 d'après la firme de Cupertino.



Étant donné que Rivos a pour objectif de développer sa propre technologie de système sur puce (SoC), Apple pense que la start-up a agi ainsi pour accélérer sa démarche tout en récoltant un maximum d'informations précieuses du côté de l'un des meilleurs dans le domaine.

De plus, le géant américain affirme qu'au moins deux des quarante nouveaux employés ont pris des "gigaoctets de spécifications SoC sensibles et de fichiers de conception" lors de leur dernier jour de travail au sein d'Apple.



Pour ce faire, les deux ingénieurs auraient utilisé des clés USB et AirDrop pour transférer les données confidentielles vers leurs appareils personnels. Au vu de la quantité importante d'informations dissimulées, selon Apple, il était impossible de faire autrement que de porter plainte et d'éclaircir cette histoire devant la justice. Affaire à suivre.