TikTok obligé d'être vendu pour ne pas être banni aux États-Unis ?

On s'y approche. Comme prévu depuis de nombreux mois, l'application TikTok ne va plus pouvoir fonctionner aux États-Unis. La seule issue possible pour que cela n'arrive pas, c'est que les propriétaires actuels vendent le mastodonte à une autre société qui n'est pas en lien avec la Chine.

Ça chauffe sérieusement pour TikTok aux USA

Comme indiqué par le Wall Street Journal (WSJ), le gouvernement Biden aurait décidé d'obliger les propriétaires chinois de TikTok, à savoir ByteDance, à vendre l'application. En cas de refus, celle-ci pourrait purement et simplement être interdite à travers tout le pays alors même que des centaines de millions d'américains s'y connectent quotidiennement.



Une exigence venue tout droit du Comité fédéral sur l'investissement étranger des USA qui affirme que les millions de données collectées par l'application sont directement transmises au gouvernement chinois.



Selon le gouvernement de Biden, cela pourrait engendrer un risque pour la sécurité national à l'avenir. L'ancien président Donald Trump avait d'ailleurs eu la même réflexion et tenté, sans succès, de faire supprimer l'application des boutiques d'apps comme l'App Store ou le Play Store.

Il y a trois mois, les smartphones et tablettes liés au gouvernement américain ont reçu l'ordre de ne pas installer l'application TikTok et de la désinstaller immédiatement si elle est déjà téléchargée. Les pays européens viennent d'ailleurs de suivre le mouvement.

Un sujet délicat qui dure dans le temps et qui ne cesse de créer des polémiques. Il y a 8-9 mois, les propriétaires de TikTok avaient présenté un plan sécuritaire dans lequel il était promis que le gouvernement chinois ne pourrait plus avoir accès aux données des utilisateurs américains. Une proposition sur laquelle Biden n'a pas donné suite.



Il reste donc deux issues dans cette affaire. Soit TikTok est vendue à une société qui n'est pas domiciliée en Chine, soit elle sera bannie des États-Unis. La décision pourrait être prise dans le courant de l'année 2023.

