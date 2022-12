US : les smartphones et tablettes gouvernementaux ont l'interdiction d'installer TikTok

Aux États-Unis, l'application de divertissement TikTok est très populaire, elle figure même dans le classement des apps les plus téléchargées sur l'App Store et le Play Store. Le problème pour TikTok aux US, c'est la réputation, l'application est accusée d'espionnage pour le compte du gouvernement chinois depuis que Donald Trump a été au pouvoir. Les choses ne s'arrangent pas avec l'administration Biden !

TikTok continue d'inquiéter

Une simple application installée sur notre smartphone peut-elle être intrusive dans notre quotidien au point de divulguer de précieuses informations à un gouvernement étranger adepte de la surveillance de masse ?

La réponse est oui.



TikTok est accusé d'espionnage depuis plus de deux ans, aucun élément ne permet de le prouver, mais les méthodes du gouvernement chinois laissent planer le doute en permanence. En effet, une entreprise locale n'a pas le droit de déclarer publiquement les requêtes du gouvernement de Xi Jinping si celui-ci vient à demander de récupérer des données.

Une approche qui n'est pas la même en France ou même aux États-Unis où les entreprises peuvent librement publier des rapports de transparence dévoilant le nombre de fois où le gouvernement et les autorités ont demandé à accéder à des informations sur les utilisateurs.

Une situation qui se complique aux États-Unis

L'administration de la Chambre des représentants des États-Unis a déclaré mardi que TikTok avait été bloqué sur les appareils du gouvernement américain, comme le rapporte Reuters. Cela implique que l'application ne peut plus être installée ou utilisée sur les équipements appartenant au gouvernement.



La raison de ce blocage serait liée à un "risque élevé en raison d'un certain nombre de problèmes de sécurité", le directeur administratif de la Chambre n'apporte pas plus d'explications. Dans une communication interne, il précise que les appareils gouvernementaux qui ont installé l'application TikTok doivent immédiatement l'enlever le plus rapidement possible. Pour faire simple, les personnes concernées ne doivent pas considérer cette application comme étant inoffensive.

Vers une censure dans tout le pays ?

Aux États-Unis, TikTok fait un gigantesque carton. Que vous ayez 18 ans ou 50 ans, l'application rencontre un immense succès auprès de toutes les tranches d'âges. Cette popularité provoque sans surprise une certaine difficulté à interdire l'application auprès des Américains, le gouvernement pourrait très bien demander à Apple et Google de bloquer la possibilité de télécharger l'app ainsi qu'aux FAI de suspendre l'accès, mais personne ne semble oser le faire.



Il y a quelques mois, la Federal Communications Commission (FCC) a voulu interdire TikTok dans le pays, mais cela n'a pas été plus loin. La FCC a tout de même exprimé sa vive inquiétude à l'égard de l'application de divertissement, elle a fait valoir dans une lettre publique que TikTok est un "outil de surveillance sophistiqué" qui est contrôlé par le gouvernement de Xi Jinping.

