TikTok attaque le Montana avec un procès fédéral suite à l'interdiction prononcée

Il y a quelques jours, on vous révélait que le gouverneur du Montana avait promulgué une loi visant l'interdiction de TikTok dans tout l'État pour des raisons de protection de la vie privée suite aux suspicions d'espionnage du gouvernement chinois. Après des années de menaces par les États-Unis, le Montana est devenu le premier État à prendre des mesures contre l'application de divertissement de ByteDance. Immédiatement après cette annonce privant l'accès à TikTok à plus d'un million d'Américains, ByteDance avait indiqué vouloir se battre pour les créateurs de contenus dans le Montana. Chose promise, un procès fédéra vient d'être lancé !

Selon un récent rapport de CNBC, ByteDance refuse catégoriquement que son application de divertissement aux vidéos courtes soit bannie dans un État comme le Montana. Révolté par la situation et craignant que l'interdiction se propage aux États-Unis dans d'autres États, ByteDance vient d'intenter une action en justice devant le tribunal de district des États-Unis pour le district de Montana, il y a moins de 24 heures.



Lors de l'ouverture du procès, ByteDance a déclaré que le gouverneur du Montana a interdit l'application TikTok illégalement et que ce bannissement provoquait une réduction conséquente de la liberté d'expression comparée aux autres États. Les avocats de l'entreprise chinoise ont insisté sur la violation du premier amendement des États-Unis. Pour rappel, celui-ci dit qu'aucune loi ne doit "restreindre la liberté de parole d'un citoyen américain".

Dans ce procès, TikTok se considère comme un lieu où les Américains peuvent s'exprimer sur leurs passions, sur leur opinion politique, sur leur religion, sur leur vie quotidienne, sur l'actualité de leur pays... Bloquer l'accès à TikTok, c'est empêcher les résidents du Montana de s'exprimer librement comme le ferait n'importe quel américain qui a accès à TikTok.

ByteDance l'a répété encore et encore : le gouvernement chinois n'espionne pas les utilisateurs du monde entier à travers l'application TikTok. Les avocats de l'entreprise ont affirmé que la loi promulguée par le gouverneur du Montana ne s'appuie sur aucune preuve concrète d'espionnage, il n'y a que des spéculations, ce qui ne peut entraîner une interdiction par une loi.

Voici ce que déclare ByteDance dans l'ouverture du procès fédéral :

Le Montana a adopté ces mesures extraordinaires et sans précédent sur la base de spéculations infondées. Plus précisément, l'État prétend que le gouvernement de la République populaire de Chine pourrait accéder aux données des utilisateurs de TikTok et que TikTok expose les mineurs à des contenus en ligne préjudiciables. Pourtant, l'État ne cite rien pour étayer ces allégations, et les spéculations de l'État ignorent la réalité selon laquelle le plaignant n'a pas partagé, et ne partagerait pas, les données des utilisateurs américains avec le gouvernement chinois. TikTok a pris des mesures substantielles pour protéger la vie privée et la sécurité des utilisateurs, en particulier en ce qui concerne l'accès à l'Internet.



Des mesures substantielles pour protéger la vie privée et la sécurité des utilisateurs de TikTok, notamment en stockant par défaut toutes les données des utilisateurs américains aux États-Unis et en mettant en place des mesures de sauvegarde pour protéger les données des utilisateurs américains. TikTok a également mis en place des mesures de protection pour favoriser un environnement sûr pour tous les utilisateurs, y compris les adolescents.