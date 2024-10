Notion dévoile son client mail et muscle sa suite bureautique

Notion, la pépite des outils collaboratifs, ne cesse d'élargir son horizon. Après avoir révolutionné la prise de notes et la gestion de projets, la startup s'attaque à un nouveau défi de taille : réinventer l'email. À l'occasion de sa première conférence utilisateurs "Make with Notion", l'entreprise a dévoilé Notion Mail, un client de messagerie nouvelle génération. Conçu pour s'intégrer parfaitement à l'écosystème Notion, il promet de bousculer nos habitudes et de rendre l'email plus intelligent et plus flexible. Le concurrent de Slack et Teams qui se veut un outil tout-en-un pour les entreprises, franchit un nouveau cap.

Un client Mail nouvelle génération

Notion, la startup star des outils de productivité, continue d'étoffer son offre. Lors de sa première conférence utilisateurs "Make with Notion", la société a levé le voile sur Notion Mail, son très attendu client de messagerie.

Pour l'instant disponible en preview, Notion Mail se positionne davantage comme un client Gmail nouvelle génération que comme un service mail traditionnel. L'objectif est de proposer une expérience de messagerie plus flexible et mieux intégrée aux workflows des utilisateurs.

La date de lancement officielle n'est pas encore connue, Notion s'engageant seulement à un déploiement "bientôt". Mais une liste d'attente est d'ores et déjà ouverte pour un accès anticipé.

L'IA comme maître mot

Notion, qui revendique désormais plus de 100 millions d'utilisateurs, mise beaucoup sur l'intelligence artificielle pour se démarquer. Notion Mail intègrera ainsi des fonctionnalités d'IA pour automatiser l'organisation des emails et la gestion des tâches répétitives comme la planification de rendez-vous.

Un système de filtres intelligents permettra de trier les messages et de les prioriser au sein de chaque catégorie. De quoi aller plus loin que Gmail qui n'offre cette option que dans la boîte de réception principale. La nouvelle app Mail d'Apple boostée à l'IA a vraiment du souci à se faire.

Notion Mail sera aussi étroitement lié à Notion Calendar, le calendrier maison lancé il y a quelques mois. Les utilisateurs pourront ajouter un bouton de planification dans leurs emails, synchronisé avec leurs disponibilités.

Vers une suite bureautique complète

Outre Notion Mail, la startup a profité de sa conférence pour présenter d'autres nouveautés. Notion Forms permettra de concevoir des formulaires et de collecter des informations dans une base de données Notion.

Les utilisateurs auront aussi plus de liberté pour personnaliser la disposition de leurs pages et organiser leurs tâches, notes et documents à leur guise. Des fonctionnalités d'automatisation étendues sont également au programme, comme la possibilité de connecter Notion à Gmail pour envoyer des notifications.

Avec ces annonces, Notion confirme son ambition de bâtir une suite bureautique complète, capable de rivaliser avec les mastodontes Google Workspace et Microsoft 365. Un pari audacieux pour cette licorne valorisée 10 milliards de dollars, qui va devoir convaincre les utilisateurs de changer leurs habitudes. Mais avec son approche originale et son sens de l'innovation, Notion a de sérieux atouts dans sa manche. Rendez-vous dans les prochains mois pour découvrir si sa vision séduira le grand public et les entreprises.



Source

Télécharger l'app gratuite Notion