iOS 18.2 : l'app Mail fait peau neuve avec un tri intelligent des emails

Bonne nouvelle pour les utilisateurs d'iPhone et d'iPad : la mise à jour iOS 18.2, actuellement en bêta développeur, apporte son lot de nouveautés. Parmi elles, on trouve la refonte de l'application Mail qui avait été promise par Apple en juin dernier lors de la WWDC 2024. Cette nouvelle version propose un look rafraîchi ainsi qu'un tri intelligent des emails grâce à des catégories automatiques. Mais tous les utilisateurs ne seront pas logés à la même enseigne.

Un nouveau look pour l'app Mail

La première bêta d'iOS 18.2, sortie ce mercredi pour les développeurs, permet de découvrir le nouveau visage de l'app Mail. Au programme, un design remanié qui affiche désormais les photos de profil et les icônes pour chaque email dans la boîte de réception. Mais la vraie star de cette mise à jour, c'est le tri intelligent des emails.

Un tri intelligent des emails, sous conditions

Grâce au traitement des données directement sur l'appareil, Mail va pouvoir classer automatiquement vos emails dans différentes catégories :

Principaux pour les messages importants

Transactions pour les reçus et confirmations de commande

Mises à jour pour les newsletters et notifications des réseaux sociaux

Promotions pour les publicités et emails marketing

Une vue "Tous les emails" permettra de retrouver l'ensemble de vos messages classés par ordre chronologique. D'autres améliorations sont aussi au programme, comme une meilleure distinction visuelle entre les nouveaux emails et les anciens. Apple s'est largement inspirée de Gmail sur ce coup là et c'est tant mieux.

Malheureusement, ces nouvelles fonctionnalités de tri intelligent ne seront pas accessibles à tous les utilisateurs d'iOS 18.2. En effet, elles s'appuient sur la technologie Apple Intelligence qui nécessite au minimum un iPhone 15 Pro ou un iPad équipé d'une puce A17 Pro ou M1 et plus récente.

Pas d'intelligence artificielle dans Mail en Europe pour le moment

Mais le principal obstacle pour les utilisateurs français, c'est qu'Apple Intelligence n'est pour l'instant pas disponible dans nos contrées, ni même en Europe. Impossible donc de profiter du tri intelligent des emails, même avec un iPhone ou iPad récent compatible.

Il faudra patienter jusqu'au lancement officiel d'Apple Intelligence sur le vieux continent. La firme de Cupertino n'a pas communiqué de date pour un déploiement européen de sa technologie d'IA, certainement le temps de se mettre en conformité avec les différentes régulations sur l'intelligence artificielle. Rendez-vous en 2025.

En attendant, les utilisateurs français pourront tout de même bénéficier du nouveau look de l'app Mail et de quelques améliorations pratiques. Selon de précédentes déclarations d'Apple, la nouvelle app Mail devait être disponible en décembre mais le calendrier semble s'accélérer et tout semble indiquer une sortie en novembre. De quoi patienter avant de pouvoir enfin profiter d'une boîte mail triée automatiquement de façon intelligente !