L'app Coyote fait peau neuve pour ses 20 ans

Pour célébrer ses deux décennies d'existence, Coyote, le service français d'aide à la conduite, dévoile une version entièrement repensée de son application mobile. Si sa mission principale reste inchangée – signaler les zones de contrôle pour éviter les amendes – l'interface et l'expérience utilisateur ont été complètement revues pour offrir une meilleure lisibilité et une plus grande efficacité au volant.

Une interface modernisée et plus intuitive

La nouvelle version de Coyote propose désormais trois modes d'affichage distincts pour s'adapter aux préférences de chaque conducteur. Le mode Expert, réservé aux abonnés Premium, met en avant un imposant compteur de vitesse et permet d'anticiper les alertes sur les 30 prochains kilomètres. L'interface adopte une visualisation 3D qui montre la progression du véhicule dans les zones de contrôle, avec un compteur qui vire au rouge en cas de dépassement de la limitation.

Le mode Carte, plus classique, maintient l'affichage de la navigation en permanence, les alertes n'occupant que la partie supérieure de l'écran. Pour améliorer le confort visuel, deux thèmes sont disponibles (clair et sombre), paramétrables manuellement ou automatiquement selon les préférences.

L'application a également été optimisée pour CarPlay et Android Auto, avec une meilleure intégration permettant de répartir les informations entre l'écran du smartphone et celui du véhicule.

Des alertes repensées pour plus de sécurité

Les icônes signalant les différents types d'alertes ont été entièrement redessinées pour une identification plus rapide. Les contrôles radar conservent leur forme triangulaire distinctive et leur couleur rouge, tandis que les autres dangers sont représentés par des carrés dont la couleur varie selon le niveau de risque : bleu pour les conditions météorologiques, jaune pour les travaux, orange pour les accidents et rouge pour les dangers les plus critiques comme un véhicule à contresens.

Le système d'alerte a également été amélioré, avec des signaux visuels et sonores qui s'intensifient progressivement à l'approche du point d'attention, évitant ainsi les surprises tout en captant l'attention du conducteur au moment opportun.

Une application toujours pertinente malgré l'évolution des véhicules

Alors que les voitures modernes intègrent de plus en plus d'aides à la conduite (régulateurs de vitesse adaptatifs, reconnaissance des panneaux), Coyote estime que son service reste indispensable. Selon l'entreprise, 12 millions de contraventions ont été générées par les radars automatiques l'année dernière, dont 90% concernaient des excès de vitesse de moins de 20 km/h, souvent liés à des fautes d'inattention.

La nouvelle application Coyote est disponible dès maintenant sur iOS et en cours de déploiement sur Android. L'abonnement Classic est proposé à 9,99€/mois ou 109,99€/an, tandis que la formule Premium, incluant le mode Expert et la compatibilité CarPlay/Android Auto, est facturée 14,99€/mois ou 149,99€/an.

Télécharger l'app gratuite Coyote : Carplay, GPS & radar