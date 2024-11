L'application Yahoo Mail fait peau neuve avec de l'IA générative

Et non Yahoo n'est pas (encore) mort. Pour cause : Yahoo Mail se renouvelle complètement avec le lancement d'une nouvelle version de son application mobile, mettant l'intelligence artificielle au cœur de l'expérience utilisateur. Cette refonte majeure, disponible pour le moment uniquement sur iOS aux États-Unis, promet de révolutionner notre façon de gérer nos emails au quotidien. Une évolution qui fait écho aux récentes innovations d'Apple avec son application Mail native, bien que cette dernière reste plus conservatrice dans son approche.

Une boîte de réception dopée à l'IA

La grande nouveauté de cette mise à jour réside dans l'intégration poussée de l'intelligence artificielle. Rob Gelick, directeur général de Yahoo Mail, explique : "Nous savons que les gens ont du mal à suivre le volume de leur boîte de réception et à organiser les messages les plus importants." Pour y remédier, l'application propose désormais des résumés automatiques en une ligne pour chaque email, accompagnés de suggestions d'actions. L'IA peut également aider à la rédaction en adaptant le ton du message selon le contexte : professionnel, amical, formel ou concis.



Les actions rapides permettent d'accéder directement depuis la boîte de réception aux factures, codes de vérification, suivis de colis, pièces jointes, et même d'ajouter des événements au calendrier ou de répondre aux invitations d'un simple tap. Un système de notifications personnalisées alerte les utilisateurs uniquement pour les catégories d'emails qui leur importent vraiment.

Une expérience repensée et ludique

Yahoo a complètement repensé l'interface pour la rendre plus proche d'une application de messagerie instantanée, répondant ainsi aux habitudes de communication modernes. La boîte de réception principale regroupe intelligemment les messages par expéditeur, contenu et thématiques définies par l'utilisateur.



L'application introduit également un aspect ludique dans la gestion des emails, avec un nouveau mode qui transforme le tri des messages en une expérience plus engageante. Les utilisateurs peuvent rapidement archiver, supprimer ou marquer comme lus leurs emails grâce à des gestes simples et intuitifs. Une fonctionnalité particulièrement bienvenue pour ceux qui se sentent submergés par les mails qu'ils reçoivent à longueur de journée.



Point important pour les utilisateurs d'autres services : il n'est pas nécessaire de créer un compte Yahoo pour profiter de ces nouvelles fonctionnalités. L'application permet en effet de centraliser plusieurs comptes email (Gmail, Outlook, etc.) au même endroit, offrant ainsi une solution unifiée pour la gestion de toutes ses communications électroniques. De quoi faire de l'ombre à l'app Mail préinstallée.



Cette mise à jour majeure de Yahoo Mail, qui fait suite à la refonte de la version desktop plus tôt dans l'année, démontre la volonté du groupe de se repositionner sur le marché des services email en misant sur l'innovation technologique. Le déploiement sur d'autres plateformes et à l'international est prévu dans les mois à venir, et ça devrait arriver très vite chez nous car Yahoo a clairement la volonté de glaner des parts de marché rapidement.



Source

Télécharger l'app gratuite Yahoo Mail : votre boîte email