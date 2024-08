Les 7 nouveautés de Mail dans iOS 18

Le 10 juin dernier, Apple a dévoilé l'une des plus importantes mises à jour de l'application Mail, avec plusieurs changements dont une nouvelle interface, les outils Apple Intelligence et plus encore.



Vous n'avez rien trouvé dans la bêta d'iOS 18 ? Et bien c'est normal, même les fonctionnalités non liées à l'IA sont encore absentes à l'heure actuelle, Apple promettant que toutes les nouveautés seront disponibles "plus tard cette année". En attendant, iOS 18.1, voire iOS 18.2, voici ce qui vous attend.

Les nouveautés de Mail

Catégorisation

Avec iOS 18.X, Mail utilisera le traitement sur l'appareil pour trier automatiquement vos courriels dans différentes catégories. Les conversations personnelles et les messages urgents seront regroupés dans la catégorie Principale, tandis que les reçus et confirmations de commande iront dans Transactions. Les newsletters et notifications de réseaux sociaux apparaîtront sous Mises à jour, et les publicités et e-mails marketing seront triés dans Promotions.

Cela vous fait peur ? Pas de panique, un onglet "Tous les mails" vous permettra de retrouver la vue classique, avec un tri par ordre chronologique.

Messages prioritaires

À partir d'iOS 18.1, l'application Mail priorisera les messages urgents, tels que les invitations à des événements ou les enregistrements de vols, en les plaçant en haut de votre boîte de réception.

Mise en évidence des e-mails non lus

Dans les nouvelles catégories de Mail, les e-mails non lus seront mis en évidence en apparaissant en haut, ce qui les distinguera plus facilement des e-mails plus anciens et déjà lus.

Messages groupés

La nouvelle application Mail d'Apple regroupera aussi les courriels par expéditeur. Par exemple, en cliquant sur un e-mail de "Air France", vous verrez tous les e-mails de cet expéditeur, ce qui facilitera la recherche d'informations importantes sans avoir à utiliser la fonction de recherche. Cette fonctionnalité fonctionne au sein de catégories spécifiques, et vous pouvez déplacer manuellement des e-mails vers d'autres catégories si nécessaire. Apple rattrape ainsi son retard sur Gmail.

Réponse intelligente

Propulsée par Apple Intelligence, la fonctionnalité "Réponse intelligente" génère des réponses aux e-mails basées sur des suggestions au-dessus de votre clavier, en prenant en compte tous les points pertinents de l'e-mail. Elle vous demande également des informations lorsque c'est nécessaire pour formuler une réponse appropriée. Cette fonctionnalité est disponible dans la version bêta d'iOS 18.1, uniquement si votre appareil est configuré en langue "anglais américain". La version française n'est pas encore datée.

Outils d'écriture

Bien que les "Outils d'écriture" soient disponibles à l'échelle du système (toujours pour les américains uniquement à date), Apple souligne leur utilisation dans l'application Mail. Ces outils permettent de demander à Apple Intelligence de rendre votre e-mail plus amical, plus professionnel ou plus concis. Vous pouvez également demander un résumé des points clés, une relecture ou même une réécriture complète. Plus besoin d'aller demander cela à ChatGPT.

Résumé des e-mails

Depuis iOS 18.1 bêta, Apple Intelligence propose des résumés rapides des e-mails directement depuis la vue liste, vous aidant à décider rapidement si un e-mail nécessite votre attention. En cliquant sur l'e-mail, vous obtiendrez un résumé plus détaillé, mais toujours concis.

Une sortie repoussée

La nouvelle application Mail présentée à la WWDC24 est une avancée majeure pour les utilisateurs, bien qu'il faille encore ronger son frein. Si certaines nouveautés sont apparues dans la bêta d'iOS 18.1, mais seulement chez nos amis américains, il faudra peut-être attendre iOS 18.2 plus tard cette année pour avoir toutes les nouveautés entre les mains. Et encore, les européens pourraient attendre bien plus longtemps, Apple ayant annoncé un report à cause de la législation de l'Union européenne.



En attendant, consultez toutes les nouveautés d'iOS 18.