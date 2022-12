Spark Mail se met à jour avec plusieurs nouveautés

Le populaire client mail ukrainien a reçu hier soir une importante mise à jour qui apporte plusieurs nouveautés très attendues par la communauté d'utilisateurs sur iOS et iPadOS. Découvrez tous les changements qui débarquent à la fois sur votre iPhone et sur votre iPad !

Vous êtes très nombreux à utiliser quotidiennement Spark Mail pour envoyer ou recevoir vos mails, ce client mail rencontre un joli succès dans le monde grâce à ses fonctionnalités et son interface moderne. Dans une récente mise à jour déployée depuis hier, les utilisateurs peuvent profiter de plusieurs nouveautés :

À propos de Stage Manager, les dirigeants de l'application expliquent :

Spark prend désormais en charge Stage Manager - une nouvelle façon de faire plusieurs tâches sur un iPad. Créez des fenêtres qui se chevauchent de différentes tailles dans une seule vue, faites glisser et déposez des fenêtres sur le côté ou ouvrez des applications à partir du Dock pour créer des groupes d'applications pour un multitâche plus rapide et plus flexible.

Stage Manager est utile pour les personnes qui ouvrent plusieurs applications et passent souvent d'une autre. Pensez à répondre à un e-mail tout en vérifiant votre disponibilité dans un calendrier, en vous référant à un site Web dans Safari et en faisant glisser une photo à joindre à votre e-mail.