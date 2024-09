Spark Mail ajoute la fonctionnalité IA "Mon style d'écriture"

Aujourd'hui, l'intelligence artificielle est dans nos smartphones, dans les navigateurs internet et même dans les... clients mail ! La populaire application Spark Mail vient d'annoncer l'intégration de la fonctionnalité "Mon style d'écriture" pour les abonnés premium. Cette nouveauté est un peu spéciale puisqu'elle est boostée à l'IA !

Spark Mail s'investit dans l'IA

Spark Mail franchit un nouveau cap dans la personnalisation de la communication avec l'introduction de sa dernière fonctionnalité basée sur l'intelligence artificielle : "Mon style d'écriture". Cette mise à jour, surnommée Spark +AI, promet de transformer la façon dont les utilisateurs interagissent avec leurs destinataires, en offrant une personnalisation sans précédent de leurs messages.



La force de "Mon style d'écriture" réside dans sa capacité à s'adapter de manière fluide au style unique de chaque utilisateur. Voici quelques-unes des fonctionnalités clés qui distinguent cette innovation inspirée par ChatGPT :

Personnalisation des salutations et conclusion

Adaptation au rythme d'écriture de l'utilisateur

Utilisation du vocabulaire spécifique de l'utilisateur ou de phrases préférées

Par défaut, Spark +AI utilise les préférences de tonalité et de longueur que vous avez sélectionnées, vous permettant ainsi de maintenir une cohérence dans vos e-mails dès le départ. L'activation de cette fonctionnalité est rendue simple et accessible : elle peut être mise en marche à tout moment via les nouveautés, les paramètres ou les écrans d'intégration de l'application.



Le fonctionnement de "Mon style d'écriture" repose sur une analyse approfondie de plusieurs exemples d'e-mails récents de l'utilisateur. Cette analyse permet à Spark +AI d'apprendre les nuances de votre style d'écriture et d'appliquer ces connaissances à tous les nouveaux brouillons générés. Cette fonctionnalité est conçue pour respecter les normes strictes de confidentialité d'Azure OpenAI, ce qui assure une protection de votre vie privée.



Les avantages de cette nouvelle fonctionnalité sont multiples. En apprenant la manière spécifique dont chaque utilisateur assemble les phrases et présente ses points de vue, Spark +AI permet de garder les e-mails professionnels et précis, tout en reflétant le ton personnel de l'utilisateur. Les brouillons générés par +AI ressemblent à l'utilisateur dès le début, minimisant ainsi le besoin de modifications et économisant un temps précieux.



Sans grande surprise, Spark Premium est obligatoire pour utiliser la fonctionnalité IA, vous avez deux possibilités, l'abonnement mensuel à 9,99€ par mois ou annuel à 69,99€/an. Toutes les informations sur les abonnements sont disponibles sur le site de Spark.

Télécharger l'app gratuite Spark Mail + IA: boîte E-mail