BeReal ajoute la fonctionnalité "amis d'amis"

Le secteur des réseaux sociaux est particulièrement compliqué, face à des acteurs comme Instagram, Twitter ou encore Snapchat, il n'est pas simple d'attirer de nouveaux utilisateurs. Cependant, il y a une application française qui a fait du bruit, il s'agit de BeReal. Ce réseau social recherche un moyen de relancer sa popularité grâce en partie à sa capacité à innover.

BeReal lance la fonctionnalité "amis d'amis"

BeReal est unique en son genre. Contrairement à de nombreux réseaux sociaux axés sur la mise en scène et la perfection, BeReal encourage le partage de photos spontanées chaque jour. Ici, la connexion se fait entre amis proche, loin du désir de plaire à une vaste audience. Auparavant, BeReal offrait un flux "Découvrir" qui permettait aux utilisateurs d'explorer les publications de personnes hors de leur cercle d'amis, à condition que celles-ci soient rendues publiques.



Désireux de rapprocher encore plus sa communauté, BeReal a remplacé cette fonctionnalité par "Amis d'amis". Cette nouveauté permet désormais d’apercevoir les actions des amis de vos amis, créant ainsi de nouvelles connexions tout en conservant une certaine proximité.

La gestion des partages reste, comme toujours, au contrôle de l'utilisateur. Les messages peuvent être diffusés à ses amis ou élargis aux amis de ses amis. Et pour ceux qui souhaitent filtrer leur flux, des options pour bloquer ou retirer des personnes sont disponibles. De plus, pour personnaliser davantage les profils, BeReal propose d'épingler trois de vos messages antérieurs et de mentionner d'autres utilisateurs avec le signe @.

BeReal influence les autres réseaux

Après avoir une base solide de 20 millions d'utilisateurs journaliers, le réseau est en perte de vitesse. Pourtant, le réseau a su attirer l'attention des géants de l'industrie. TikTok, par exemple, a rapidement créé une fonctionnalité similaire, tandis que Snapchat et Instagram ont innové en intégrant des fonctions exploitant les caméras avant et arrière des smartphones.



L'équipe française derrière BeReal n'est pas en reste en matière d'innovation. Outre la nouvelle fonctionnalité "Amis d'amis", la plateforme a introduit Bonus BeReal, RealChat et s'est même associée à Spotify, renforçant ainsi son offre et sa pertinence dans l'écosystème des réseaux sociaux.

