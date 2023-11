Google Maps va faciliter les sorties entre amis

Face à Apple Plans qui devient toujours plus performant et innovant, Google Maps n'a pas d'autres choix que de se renouveler pour éviter de perdre des utilisateurs dans l'écosystème Apple. L'une des dernières idées de la firme de Mountain View, c'est d'ajouter une fonctionnalité sociale qui aura pour objectif de faciliter les sorties entre amis.

Google Maps devient plus sociable

Google Maps s'apprête à devenir le nouveau compagnon incontournable pour les sorties entre amis grâce à une mise à jour innovante et des fonctionnalités sociales enrichies. Dans sa dernière version, l'application de cartographie intègre une nouvelle approche sociale destinée à simplifier la planification et la collaboration pour des expériences de groupe plus agréables.



La fonctionnalité phare de cette mise à jour va permettre de créer et de partager des listes collaboratives de lieux. Cette innovation rend la planification de sorties entre amis plus interactive et ludique, grâce à la possibilité d'ajouter des activités et de les soumettre au vote, le tout symbolisé par des emojis. La dimension collaborative de Maps est ainsi mise en avant par Google, encourageant les utilisateurs à planifier ensemble et en temps réel.

Par ailleurs, Google Maps améliore les itinéraires de transport en commun, l'application permettra dans peu de temps de rechercher le meilleur itinéraire en prenant en compte divers paramètres tels que l'heure d'arrivée souhaitée, le nombre de transferts et la durée totale du trajet. De plus, pour faciliter l'accès aux transports, les emplacements des entrées et des sorties des stations seront indiqués avec précision, accompagnés d'itinéraires piétons détaillés.



Enfin, le côté social est complété par l'introduction de réactions emoji, les utilisateurs pourront désormais exprimer leurs avis sur les photos, vidéos et avis partagés au sein de l'application à l'aide d'emojis. Avec "Emoji Kitchen", il est même possible de personnaliser ces réactions, offrant une touche personnelle et amusante aux interactions sur l'application de Google.

Ces nouvelles fonctionnalités, disponibles prochainement sur iOS et Android, promettent de transformer l'expérience Google Maps en une aventure sociale et personnalisée. La planification de sorties entre amis devient ainsi plus facile, interactive et agréable, renforçant le rôle de Google Maps comme outil central dans notre quotidien mobile et connecté.



Est-ce qu'Apple Plans arrivera aussi à se démarquer avec des fonctionnalités sociales qui rassemblent les utilisateurs au quotidien ? On imagine que la firme de Cupertino observe attentivement son concurrent qui est aujourd'hui le leader des applications de cartographie et d'itinéraires. Si Apple se lance aussi dans ce domaine, il faudra que chaque personne possède un iPhone pour planifier les sorties entre amis, car Apple Plans n'est toujours pas disponible sur le Play Store.



