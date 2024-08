Google Maps : le redesign de la barre du bas arrive sur iPhone

Dévoilé cet été sur Android, le nouveau design de la barre de navigation de Google Maps est en cours de déploiement sur iOS. Cette refonte vise à simplifier et épurer l'interface de l'application, tout en ajoutant une dose d'intelligence artificielle.

Trois onglets au lieu de cinq

La barre du bas de Google Maps passe ainsi de cinq à trois onglets sur iPhone. L'onglet "Itinéraires" disparaît mais ses fonctionnalités restent accessibles dans le nouvel onglet "Vous", qui remplace "Enregistré". On y retrouve notamment les trajets et lieux sauvegardés.



L'onglet "Explorer" proposera des suggestions personnalisées à base d'intelligence artificielle. Selon les lieux que vous fréquentez habituellement, Google Maps sera capable de vous suggérer des restaurants, activités culturelles... et même des voyages qui colleront à vos goûts.

L'onglet central arbore toujours l'icône de signet et intègre désormais les notifications et messages, auparavant dans l'onglet "Actualités" qui est supprimé. Enfin, l'onglet "Contribuer" ne change pas. La mise à jour reste focalisée sur le design en grande majorité ; il ne faut pas s'attendre à de nouvelles fonctionnalités majeures.

Une interface plus épurée

Si les cinq onglets du précédent design s'accordaient avec le style Material You de Google, ils pouvaient donner une impression de surcharge. Ce passage à trois onglets allège et clarifie la navigation dans Google Maps.

Ce changement est lié à la version 6.129.1 de Google Maps sur iOS. Si vous ne le voyez pas encore, essayez de fermer complètement l'app. Ce déploiement côté serveur devrait bientôt arriver chez tous les utilisateurs d'iPhone.

Après la refonte de l'interface avec des panneaux flottants le mois dernier sur Android, Google poursuit donc l'amélioration de l'expérience sur son application de cartographie. Des évolutions appréciables, en attendant leur arrivée sur la version iOS dans les prochains mois. A noter que Google Maps reste l'application de cartographie ultra majoritaire — y compris sur iOS — alors même que Plans est installée par défaut sur nos chers iPhones.

Télécharger l'app gratuite Google Maps