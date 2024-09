L'app Karo envoie des listes de tâches à vos amis

Il existe de nombreux gestionnaires de tâches sur l’App Store, mais la plupart se concentrent sur les tâches personnelles, pour le travail ou les loisirs. Pour ceux qui passent leur temps à rappeler à d'autres ce qu'ils doivent faire, le développeur Mustafa Yusuf a créé Karo – une nouvelle application dédiée qui permet de partager des tâches à ses amis et autres contacts.

Envoyez des tâches à vos contacts

Après avoir proposé une application de gestion de tâches nommée Tasks en 2020, conçue pour des listes complexes et des projets, le développeur lance Karo. Celle-ci se distingue par sa simplicité et son orientation vers la délégation de tâches à d'autres personnes, qu'il s'agisse d'amis ou de membres de la famille. Pour cela, le développeur a eu l’excellente idée concevoir une interface proche d’une messagerie.

Ainsi, le point fort de Karo est que vous pouvez déléguer des tâches comme si vous envoyiez simplement un message, évitant ainsi que vos rappels ne se perdent dans des discussions interminables. Vous sélectionnez un contact et démarrez une "conversation". Chaque message que vous envoyez génère une nouvelle tâche à accomplir. Si votre contact utilise également Karo, il verra directement la tâche dans l'application. Sinon, l'application enverra la tâche via iMessage, WhatsApp ou toute autre application de votre choix.

Même si la personne n'a pas installé Karo, elle pourra consulter la tâche via un lien et la marquer comme terminée sans devoir installer l'application. Pratique également pour échanger avec des personnes ayant un Android. Dès que la tâche est terminée, vous recevez une notification et l'application est mise à jour.

De nombreuses fonctionnalités supplémentaires

En plus de l'envoi de tâches, Karo propose de nombreuses fonctionnalités intéressantes. L'application s'intègre à Rappels d’Apple, permet de fixer des délais, d'ajouter des fichiers joints, propose des widgets et même des fonctionnalités d'intelligence artificielle pour gérer des tâches plus complexes. Mais une partie des options nécessitent un abonnement, après la période d’essai.

Essayez dès maintenant

Karo est disponible gratuitement sur l'App Store, compatible iPhone, iPad et visionOS. Cependant, après la période d'essai, il faudra opter pour un abonnement ou une licence à vie pour continuer à l’utiliser.

Karo Plus coûte :

89,99 € à vie

34,99 € par an

3,99 € par mois

Télécharger l'app gratuite Karo