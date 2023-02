L'app Apple Store reçoit une mise à jour avec plusieurs nouveautés dont les listes

Carplay et CarKey

Si vous n'avez pas encore la mise à jour de visible sur l'App Store, il est nécessaire d'attendre un peu , celle-ci a été déployée tard hier soir. Dans un futur proche, une autre mise à jour pourrait littéralement révolutionner l'application Apple Store. Au cours de la deuxième semaine de janvier 2023, Mark Gurman a dévoilé qu'Apple travaille sur une fonction de réalité augmentée qui permettra aux clients de pointer leur iPhone vers un produit tel qu'un Mac dans un Apple Store et de recevoir instantanément des informations supplémentaires sur le prix et les spécifications dans une superposition sur leur écran.

Auparavant, pour acheter un produit ou accessoire Apple, il n'y avait que le site internet d'Apple et les boutiques physiques. Depuis 2011, la firme de Cupertino propose une application iOS et iPadOS pour vous accompagner dans votre commande en ligne. Cette application a depuis sa sortie connue une multitude d'améliorations pour optimiser l'expérience client.

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur de publicité.