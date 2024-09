L'app Apple Sports reçoit sa première mise à jour avec la MLB et le March Madness de la NCA

L'application Apple Sports, à peine lancée, a reçu sa première mise à jour avec la version 1.1. Sans surprise, Apple a procédé à quelques optimisations, mais a aussi déjà ajouté du contenu avec notamment la prise en charge des tournois March Mandes de la NCAA (National Collegiate Athletic Association) de basket ainsi que la prise en charge de la MLB (Major League Baseball).

Apple Sports passe en version 1.1

Avec la prise en charge du March Madness de la NCAA, le tournoi final des ligues universitaires de basket, vous pouvez désormais utiliser l'application Apple Sports pour suivre les scores des tableaux masculin et féminin. Après avoir mis à jour l'application, vous verrez apparaître de nouvelles options en haut.

Mais ce n'est pas tout, car les utilisateurs, pour le moment limités aux américains et canadiens, peuvent également suivre leur équipe préférée de la MLB et la ligue dans son ensemble. Apple précise que les données complètes de la MLB seront disponibles à partir du jour d'ouverture, à la fin du mois. L'application synchronisera également vos équipes préférées avec les applications Apple News et Apple TV. Bien entendu, cela coïncide avec l'arrivée de la saison 2024 de la MLB sur Apple TV+.



Voici les notes de version complètes de la mise à jour d'aujourd'hui :

La March Madness vous dit ? Suivez les tournois de basket‑ball masculin et féminin de la NCAA pour une mise à jour en temps réel.

Dès le jour de l’ouverture, plongez au coeur de la saison de MLB en direct, action par action, avec des cotes de paris, des feuilles de matchs et plus encore, pour toutes vos équipes préférées.

Les scores finaux sont désormais classés par ligue.



Qui a déjà pu installer l'application  Sports ? Il faut un compte américain (ou canadien) pour la télécharger sur son iPhone. Elle est simple, mais plutôt ergonomique et surtout complètement gratuite.

Télécharger l'app gratuite Apple Sports