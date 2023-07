Final Cut Pro sur iPad reçoit sa première mise à jour avec plusieurs nouveautés

Depuis quelques mois, les propriétaires d'iPad peuvent vivre une expérience similaire à celle des possesseurs de Mac. En effet, après plusieurs années à réserver Final Cut Pro aux utilisateurs de macOS, Apple a décidé d'ouvrir l'accès aux utilisateurs d'iPadOS. Une version de Final Cut Pro est disponible sur l'App Store et d'ailleurs l'application vient de recevoir une importante mise à jour !

Final Cut Pro pour iPad se met à jour

Apple a mis en ligne il y a quelques heures la première mise à jour majeure de Final Cut Pro sur iPad, il s'agit de la version 1.1 qui vient ajouter une meilleure stabilité, mais aussi l'intégration de quelques nouveautés et améliorations dans l'application. Final Cut Pro sur iPad est sortie pour la première fois en mai 2023, Apple a pris la décision d'exporter son logiciel de montage vidéo vers l'iPad, celui-ci a été accompagné de Logic Pro, un autre logiciel professionnel qui n'avait été que sur Mac également.



D'après les notes de mise à jour de Final Cut Pro 1.1 pour iPad, l'application est maintenant compatible avec davantage de raccourcis clavier. De plus, la mise à jour résout les problèmes liés aux polices personnalisées et renforce la stabilité globale de l’app.

Les nouveautés de la version 1.1 de l'application Final Cut Pro pour iPad

Comme à son habitude, Apple a mentionné toutes les nouveautés de la mise à jour qui vient d'être déployée sur l'App Store. Si vous utilisez Final Cut Pro pour iPad, voici ce qui change dès maintenant :

• Activez ou désactivez le magnétisme à l’aide du raccourci clavier N.

• Reculez ou avancez la tête de lecture de 10 images à l’aide des raccourcis clavier Maj + Flèche gauche et Maj + Flèche droite.

• Affichez des informations pour les plans du navigateur à l’aide du raccourci clavier Contrôle + I.

• Activez ou désactivez le survol à l’aide du raccourci clavier S.

• Activez ou désactivez l’audio lors du survol à l’aide du raccourci clavier Maj + S.

• Scindez et basculez des angles de plan multicam à l’aide des raccourcis clavier 1, 2, 3 et 4.

• Affichez ou masquez la molette à l’aide du raccourci clavier Contrôle + Maj + W ; développez-la ou réduisez-la à l’aide du raccourci clavier Contrôle + W.

• Basculez la molette entre le mode « Tête de lecture » et le mode « Déplacer légèrement » à l’aide du raccourci clavier Maj + W.

• Correction d’un problème avec des polices personnalisées qui ne s’affichent pas dans l’inspecteur.

• Correction de problèmes pour améliorer la stabilité et les performances globales.



Vous l'aurez compris, il s'agit d'une mise à jour majeure visant à perfectionner l'expérience utilisateur dans sa globalité. Pour rappel, Final Cut Pro est une application gratuite avec un essai gratuit, mais un abonnement est après exigé. Vous pourrez profiter de l'application pour 4,99€/mois ou 49€ par an.



Télécharger l'app gratuite Final Cut Pro pour iPad