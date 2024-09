Instagram annonce plusieurs nouveautés pour les messages directs

La messagerie directe d'Instagram a beaucoup évolué ces dernières années. Lancée en 2013, Instagram a apporté en un peu plus de 10 ans des raccourcis vers des appels vocaux et vidéos, la possibilité d'envoyer des stickers, d'envoyer des vocaux... L'une des prochaines évolutions d'Instagram Direct concerne l'édition des messages ou encore les conversations épinglées. Tout ça va arriver en 2024 et Instagram nous en a dit plus dans un grand article de blog.

Instagram fait évoluer sa messagerie directe

Instagram vient d'annoncer aujourd'hui une série de mises à jour pour les messages directs qui vont changer la donne pour les utilisateurs, ces nouveautés visent à rendre la messagerie plus sympathique et agréable à utiliser. Parmi les nouveautés les plus attendues, la possibilité d'éditer les messages envoyés jusqu'à 15 minutes après leur envoi. Cette fonction, accessible en maintenant appuyé le message et en choisissant "éditer", est une réponse directe aux souhaits de nombreux utilisateurs, soucieux de pouvoir rectifier leurs messages après coup.



Instagram introduit également une fonctionnalité d'épinglage des conversations, ce qui va permettre aux utilisateurs de garder jusqu'à trois conversations de groupe ou duo en haut de leur boîte de réception. Cette nouvelle option est idéale pour ceux qui souhaitent accéder rapidement à leurs échanges les plus fréquents ou les plus importants.

Vous allez pouvoir masquer les "Vu"

Dans un effort de renforcer la confidentialité des échanges, Instagram offre désormais l'option d'activer ou de désactiver les reçus de lecture. Cette fonctionnalité, ajustable pour toutes conversations ou pour des conversations spécifiques depuis les paramètres du compte, représente un pas de plus vers une messagerie respectueuse de la vie privée des utilisateurs. Avec ce changement, Instagram rejoint ses concurrents comme iMessage qui proposent cette fonctionnalité indispensable depuis un long moment.



Autre bonne nouvelle, le réseau social élargit son arsenal de réponses interactives en permettant l'enregistrement des autocollants favoris pour un accès rapide dans les DM. De plus, la diversité des réponses est augmentée avec la disponibilité d'autocollants, GIF, vidéos, photos et messages vocaux. Vous n'aurez plus aucune excuse pour exprimer vos émotions si vous ne savez pas quoi répondre !

Toujours plus de personnalisation

La personnalisation des conversations reçoit une attention particulière avec l'arrivée de nouveaux thèmes, tels que :

Love (qui sera bientôt animé)

Lollipop

Avatar: The Last Airbender.

Ces ajouts offrent aux utilisateurs la possibilité de personnaliser davantage leurs conversations, les rendant ainsi plus agréables. À travers toutes ces nouveautés, Instagram réaffirme son engagement à continuer d'améliorer la fonctionnalité de messagerie sur son application. L'objectif est clair : donner une expérience de messagerie à la fois amusante et privée et qui réponde aux besoins des utilisateurs.



