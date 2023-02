WhatsApp va apporter une nouveauté majeure aux messages audio

Sur WhatsApp, vous avez la possibilité d'envoyer des messages écrits comme des messages audio, cela permet aux utilisateurs de choisir le moyen de communication qu'ils apprécient le plus. L'audio peut être pratique pour l'expéditeur qui n'a pas beaucoup de temps ou qui n'a pas envie d'écrire, cependant, il peut être pénible pour le destinataire qui se trouve au travail, dans une bibliothèque, dans les transports en commun... Bref, dans un endroit où un message écrit aurait été plus simple !

WhatsApp veut transcrire les messages audio en écrit

Il nous est tous déjà arrivé d'avoir un proche qui est un grand amateur des messages audio sur WhatsApp, cette personne n'envoie quasiment jamais de messages écrits, ce qui peut être dérangeant quand vous ne pouvez pas écouter ce qu'il vous a envoyé. Heureusement, WhatsApp va bientôt proposer une solution visant à rendre plus simple la lecture des messages audio !



Selon WABetaInfo, la version bêta (la plus récente de WhatsApp pour iPhone) possède une fonction de transcription des messages audio. Grâce à cette fonction, l'application peut convertir une entrée audio en texte en déterminant ce qui a été dit dans le message. Bien sûr, il y a certaines restrictions étant donné qu'il s'agit d'une version bêta.

La transcription se fera sous certaines conditions

Pour le moment, il est difficile de dire précisément comment fonctionnera la transcription audio vers écrit sur WhatsApp, car la fonctionnalité est en bêta et ne livre peut-être pas l'ensemble de ses performances. Pour le moment, la transcription est un échec systématique si un mot est mal prononcé dans l'audio ou si l'environnement est trop bruyant pendant l'audio.



WhatsApp vous demandera également de sélectionner une langue pour les transcriptions, si vous choisissez le français et que vous recevez un message audio en anglais, le système de WhatsApp ne cherchera même pas à transcrire en texte, il y aura un échec immédiat. Bien sûr, si le message en français comporte des mots en anglais comme "week-end, smartphone, jean, clown, geek, boss..." la transcription sera fonctionnelle.

En réalité, avec cette nouveauté, WhatsApp rattrape son retard, Telegram propose déjà une transcription de l'audio et vidéo depuis un certain temps. D'ailleurs, la fonctionnalité est très appréciée par les utilisateurs qui sont déjà nombreux à ne plus pouvoir s'en passer !



Parmi les autres évolutions de WhatsApp annoncé récemment, on retrouve également le statut vocal pour partager des notes vocales d'une durée maximale de 30 secondes ainsi que d'autres changements à venir.



Télécharger l'app gratuite WhatsApp Messenger