WhatsApp va permettre de régler la vitesse de lecture des messages audio

Il y a 4 heures

Alban Martin

WhatsApp, la célèbre application de messagerie instantanée, serait en train de tester une nouvelle fonctionnalité qui permettra aux utilisateurs de contrôler la vitesse de lecture des messages audio. Une fonction similaire existe déjà pour les notes vocales.

WhatsApp teste encore une nouvelle fonctionnalité

Les messages audio sont essentiellement des notes vocales transférées, mais si la vitesse de lecture de ces dernières peut être manipulée par l'utilisateur, ce n'est pas le cas une fois envoyées. Selon un article de WABetaInfo, cela va changer - et c'est déjà le cas pour ceux qui testent la version bêta de WhatsApp.

La fonctionnalité permettant de lire des notes vocales en utilisant différentes vitesses de lecture a été un énorme succès. Après avoir publié la fonctionnalité sur les mises à jour WhatsApp beta pour Android 2.21.9.10 et WhatsApp Messenger beta pour iOS 2.21.90.11, WhatsApp travaille maintenant sur une nouvelle version de la fonctionnalité, la rendant compatible avec les messages audio.



Qu'est-ce qu'un message audio ? Il s'agit simplement d'une note vocale transférée. Lorsque vous transférez une note vocale, il n'est pas possible d'accélérer l'audio car le bouton de vitesse de lecture n'est pas disponible, mais une nouvelle fonctionnalité est prévue à cet effet à une date ultérieure.

WhatsApp est considérée par beaucoup comme la meilleure application iPhone pour envoyer et recevoir des messages instantanément et sur plusieurs appareils - y compris les appareils Android. Bien que cette nouvelle fonctionnalité soit actuellement testée avec les utilisateurs de la version bêta iOS TestFlight, il est probable qu'elle soit bientôt disponible pour tous. Rappelons que dernièrement, WhatsApp a ajouté multi-appareils et qu'elle travaille sur une version iPad + Mac.

