WhatsApp teste une fonction pour faire disparaître les messages après lecture

À travers cette nouveauté, Meta souhaite rejoindre la "tendance Snapchat" où les messages écrits disparaissent au bout d'un certain temps après l'envoi. Une approche qu'a pprécient énormément les jeunes qui peuvent échanger de manière instantanée sans historique de la discussion, comme dans la vie réelle. Contrairement à Snapchat, WhatsApp ne devrait pas proposer de signalisation chez l'expéditeur du message si le destinataire prend l'initiative de faire une capture d'écran de la conversation écrite. Bien sûr, à confirmer une fois que la fonctionnalité sera sortie du programme de bêta Android. Pour le moment, les testeurs iOS n'ont pas encore accès, mais cela devrait arriver de façon imminente. Quant au déploiement pour l'ensemble des utilisateurs, il va falloir être un peu patient !

Selon une récente découverte de WABetaInfo sur le programme de bêta WhatsApp Android, Meta nous prépare une petite surprise dans son application sur smartphone, la messagerie instantanée devrait bientôt proposer l'option "vue unique" sur les messages écrits que vous envoyez à une autre personne. Pour ceux qui testent la version bêta d'Android, un bouton "envoi sécurisé" a été ajouté dans les conversations duo (non disponibles pour les groupes rassemblant plusieurs utilisateurs). Si vous appuyez dessus, le message sera envoyé en mode "vue unique", il sera automatiquement effacé après sa lecture. La communication ne peut être ni transférée ni renvoyée par le destinataire.

Il n'y a pas un mois qui passe sans que WhatsApp apporte une évolution majeure à son application iOS et Android. La messagerie de Meta qui accorde une grande importance à la confidentialité est actuellement en train de tester la suppression automatique des messages après lecture chez le destinataire. Une expérience similaire à ce qui est déjà proposé avec les photos et vidéos depuis plusieurs mois !

