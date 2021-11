Instagram teste la fonction "faire une pause"

Alexandre Godard

Instagram teste actuellement une fonction qui devrait déjà être disponible partout pour le bien-être des utilisateurs. Grâce à celle-ci, vous pouvez choisir de recevoir à un moment précis un message en plein écran qui vous incite à fermer l'app et ne pas continuer à naviguer.

Instagram veut vous aider à faire une pause

Il n'y a pas à dire, la technologie a du bon. Grâce à notre smartphone et aux applications, nous pouvons désormais découvrir tout ce qui se passe à travers le monde, faire de nouvelles rencontres, apprendre des tonnes de choses...

Mais malheureusement, il y a également du négatif. L'un des points principaux, c'est justement le principe de pouvoir tellement faire de choses qu'il en devient difficile voire impossible de s'en détacher.



Que ce soit sur Instagram ou une autre application, une fois que vous êtes lancé dans ce fameux "scroll" défilement des infos à l'écran, vous êtes comme dans une espèce de bulle ou plus rien autour de vous n'existe.



Pour certains, il n'est pas rare de prendre une, deux, trois heures d'affilées à passer en revue les photos, les messages... sans faire de pause. Pour les dirigeants de l'application en question, c'est bien évidemment une victoire et l'objectif premier sur le plan financier.



Mais dans un monde qui devient de plus en plus numérique, les grandes questions sur ce sujet sont évoquées plus souvent et tout le monde commence "un peu" à prendre conscience du danger.



Le PDG d'Instagram, Adam Mosseri, semble lui-aussi être préoccupé par cette situation et c'est pour cela qu'il annonce via Twitter qu'une nouvelle fonctionnalité pour le bien être numérique est actuellement en test au sein de ses équipes.



Baptisée "Faire une pause", cette fonction aurait pour but, comme son nom l'indique, de vous inciter à faire une pause après un certain temps passé sur l'application Instagram. Une fois le temps écoulé (10, 20 ou 30 minutes), une notification en plein écran vous indiquera qu'il est temps de fermer l'application.

Testing “Take a Break” 🧑‍🔬



We started testing a new feature called “Take a Break” this week. This opt-in control enables you to receive break reminders in-app after a duration of your choosing.



I’m excited to dig into the results & hopefully launch this sometime in December. ✌🏼 pic.twitter.com/WdSTjL6ZdH — Adam Mosseri 😷 (@mosseri) November 10, 2021

Comme toujours avec ce genre de fonction, elle ne sera pas obligatoire mais plutôt activable à souhait selon, l'envie de chacun(e). Vu sous cet angle, cela paraît être un bon moyen de se mettre une limite.



Pour rappel, cela rejoint un peu ce qu'Apple a mis en place avec iOS 15 et le mode Concentration. Grâce à celui-ci vous pouvez choisir quand recevoir les notifications de chaque application installée dans votre iPhone.



Par exemple, il est possible d'empêcher l'iPhone de vous envoyer les notifications Instagram de 8 h à 17 h durant votre journée de travail ou d'école, afin de ne plus être distrait au moment où il ne faut pas l'être. Une fois de plus, ce n'est pas obligatoire et c'est selon la volonté de chacun(e).