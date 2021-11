WhatsApp travaille sur une app universelle Mac et iPad avec Catalyst

À propos du projet Catalyst, c'est un outil intégré à Xcode qui permet aux développeurs de "facilement" concevoir et d'organiser une seule application qui s'exécute sur iPhone, iPad et Mac. Dans les faits, nombreux sont ceux qui ont eu du mal à y parvenir...

Alors que certains attendent impatiemment la version iPad de WhatsApp, on apprend que l'entreprise ne va pas le faire à moitié. La future application serait également exécutable sur macOS grâce au projet Catalyst d'Apple .

