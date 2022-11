Affinity 2 devient une app universelle iPad, Mac et PC avec un achat unique et plein de nouveautés

Le studio Serif Lavs l'avait annoncé la semaine dernière, voilà que la refonte majeure de sa suite créative Affinity est disponible ce jour en version 2.0.



Avec une interface utilisateur entièrement repensée et des centaines d'améliorations des performances et du flux de travail, Affinity 2.0 revendique être "tout ce que vous voulez dans une suite créative". Et comble du bonheur pour les graphistes, il n'y a pas de modèle économique par abonnement, mais un achat unique pour toutes les plateformes Mac, PC et iPad.

Affinity Photo 2, Affinity Designer 2 et Affinity Publisher 2

Serif Labs lance donc la refonte d'Affinity aujourd'hui pour les ordinateurs de bureau et l'iPad, avec une tarification classique pour les particuliers et les entreprises. En effet, l'éditeur propose des packs universels des applications Affinity pour ordinateur de bureau et iPad à un prix unique, tout en les vendant individuellement.



Pour une durée limitée, Affinity est en promotion de 40% pour célébrer le lancement de la V2. Le prix de l'offre groupée pour ordinateur de bureau et iPad est donc de 119,99 € (normalement 199,99 €).

Les applications Affinity V2 pour ordinateur de bureau sont vendues au prix de 84,99 € l'unité, mais 48,99 € au lancement. Et les applications iPad V2 sont vendues 23,99 € et 14,99 € au lancement.

Premier choix de millions de professionnels de la création à travers le monde, Affinity Photo a établi une nouvelle norme de qualité et de valeur dans le monde de la retouche d’images.

Ultrapuissant, Affinity Photo 2 donne une toute nouvelle dimension à l’expérience, grâce à l’ajout de nouvelles fonctionnalités incroyables, à des centaines d’améliorations et à une UI entièrement repensée pour un flux de production amélioré.

Voici les principales nouvelles fonctionnalités d'Affinity 2.

Affinity Designer 2

Modification non destructive de Vector Warp

Outil de création de formes

Outil Couteau

Outil de mesure/outil de zone

Vue radiographique

Importation DXF/DWG

Affinity Photo 2

Développement RAW non-destructif

Masques en direct avec gamme de teintes, bande passante, luminosité

Masques composés

Déformation de maillage en direct

Améliorations du moteur de pinceau

Affinity Publisher 2

Maintenant disponible pour l'iPad ainsi que pour le bureau

Livres avec notes de bas de page, notes de fin et notes latérales

Flux automatique des lieux

Modification de la visibilité des couches de fichiers liés

Outil de sélection de style

Les applications de bureau disposent désormais de la fonctionnalité des documents nouveaux/récents, d'un panneau des calques remanié, d'une nouvelle roue des couleurs des boîtes, etc.



Les applications pour iPad présentent presque toutes les mises à niveau de l'ordinateur, ainsi qu'un nouveau menu rapide, un contrôleur de commande, un mode compact, une toute nouvelle barre contextuelle, de nouveaux curseurs, etc.



Regardez la vidéo ci-dessous qui met en évidence certains des plus grands changements :

Voilà un concurrent sérieux à Pixelmator et Photoshop.

Télécharger l'app gratuite Affinity Photo 2 sur Mac

Télécharger l'app gratuite Affinity Photo 2 for iPad