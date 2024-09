L'app de VNC Screens 5 devient universel sur iPhone, iPad et Mac

Screens, une application de bureau à distance VNC pour les appareils Apple, a passé un cap important avec la version 5. En effet, Screens 5 est désormais une application universelle qui permet de se connecter sur des machines distantes indépendamment depuis un iPhone, un iPad ou un Mac. Screens 5 introduit également de nouvelles commandes dans la barre d'outils de l'iPhone et de l'iPad, des améliorations de l'écran de verrouillage du Mac et de meilleures façons d'organiser les bureaux distants.

Avec Screens 5, le client VNC regroupe donc toutes ses applications en une, ce qui facilite la maintenance mais surtout la vie des clients. Fini le paiement sur iPhone et sur Mac par exemple, si vous avez besoin des fonctionnalités avancées vous n'aurez qu'à payer une fois. Soit l'abonnement mensuel (2,99 €) ou annuel (24,99 €), soit la licence à vie (75 €).

Gérez facilement votre Mac, PC Windows, PC Linux ou Raspberry Pi depuis n'importe où, que ce soit votre salon, un café local ou même depuis l'autre bout du monde. Screens est la solution de bureau à distance polyvalente sur laquelle vous pouvez compter pour sa vitesse, sa sécurité et sa fiabilité.

Pour se connecter à distance sur un Mac ou un PC, il suffit d'installer dessus Screens Connect et d'avoir Screens sur votre iPhone, iPad ou autre.

La plus grande nouveauté de ce client VNC est la nouvelle bibliothèque qui facilite le processus d'établissement de nouvelles connexions ainsi que des outils d'organisation pour regrouper les connexions.



Pour l'accès au bureau à distance à partir de l'iPhone, Screens 5 propose une nouvelle barre d'outils verticale qui permet d'exploiter l'écran en orientation paysage.

L'espace disponible sur l'écran étant limité sur l'iPhone, nous introduisons une nouvelle barre d'outils verticale spécialement conçue pour le mode paysage. Cette amélioration garantit une expérience plus agréable et plus efficace lors de l'utilisation des écrans sur votre iPhone.



En mode horizontal, la barre d'outils est ancrée en bas.