Les nouveautés de l'application Météo dans iOS 18

Comme à chaque itération majeure, Apple apporte de nombreux changements à ses applications natives dans iOS 18. Après avoir vu les nouveautés de Messages, Photos, Téléphone et autre Calculette, voici les petits plus de l'application Météo. Cependant, rien de révolutionnaire.

Deux nouveautés pour l'app Météo

La double température

La plupart des applications météo vous affichent la température réelle, avec une option pour voir la température ressentie. Avec iOS 18, l'application Météo d'Apple met les deux températures au premier plan, et ce de manière intelligente.



En haut de l'application Météo, où la température réelle est affichée, vous verrez désormais la température ressentie en dessous. La première reste proéminente et, surtout, la seconde ne s'affiche que lorsqu'il y a une différence notable entre les deux.



Un affichage pensé pour attirer l'oeil de l'utilisateur, quand c'est vraiment utile. On reconnaît bien là le sens du détail d'Apple. Une information qui permettra de mieux se préparer avant de sortir.

Lieux de résidence et de travail

La deuxième nouveauté de Météo concerne vos lieux de résidence et de travail. S'inspirant d'Apple Plans, qui extrait vos adresses de domicile et de travail, l'application Météo pioche dans votre fiche contact pour préparer deux lieux à votre liste de points météo suivis.



Apple n'a pas révolutionner son application météo, mais l'améliore une fois de plus. Mieux, les deux nouveautés sont disponibles sur iOS 18 donc, mais aussi iPadOS 18 et macOS 15 Sequoia.



Rappelons qu'Apple avait proposé une refonte de l'app Météo dans iOS 15, basée sur le rachat de Dark Sky.

Télécharger l'app gratuite Météo