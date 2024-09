iOS 18 : le clavier fait des maths et conversions, la Calculette reconnaît votre écriture

Avec la plate-forme Apple Intelligence à venir, la firme a mis l'accent sur les nouvelles fonctionnalités mathématiques dans les mises à jour logicielles de cette année, telles que "Math Notes" sous iPadOS 18 et macOS Sequoia. En attendant de pouvoir le tester dans une bêta ultérieure, il s'avère qu'Apple a également inclus une partie de sa reconnaissance mathématiques dans iOS 18, vous permettant d'effectuer des calculs et des conversions de base dans n'importe quel champ de texte, directement à partir du clavier. Et du côté de la Calculette, il y a également une astuce qui devrait vous épater.

Une nouveauté très agréable

Que ce soit dans Notes, Messages, Safari ou autres, vous pouvez désormais saisir des calculs et des conversions dans un champ de texte dans iOS 18 et la barre de suggestions située au-dessus du clavier vous indiquera la réponse. Cela peut être des formules strictement scientifiques ou bien en langage naturel.



Vous pouvez choisir de valider et saisir l'équation et la solution dans le champ de texte. Vous pouvez également choisir de n'afficher que la réponse à l'équation dans le champ de texte.



C’est très simple et intuitif, bien plus flexible que la conversion qui existait déjà depuis iOS 16.



La fonction fonctionne avec les mathématiques de base, les conversions de devises, de mesures et de températures, et plus encore. Vous n’avez qu’à tester, c’est bien plus pratique que d’aller sur le web.

Encore mieux sur l’app Calculette

Mais que dire de la nouvelle appli Calculette d’Apple ? Outre le bouton pour enfin passer du mode standard au mode scientifique, c’est surtout le mode « notes mathématiques » qui est épatant. Appuyez sur le bouton en forme de calculatrice et testez cette partie qui n’est autre qu’une sous vue de Notes. Vous pouvez y stocker vos calculs et surtout, les rédiger à la main. Du bout du doigt sur iPhone et à l’Apple Pencil sur iPad. Regardez une courte démonstration :

Quand l’app Calculette d’iOS 18 comprend notre écriture et l’imite pour donner le résultat !

🥸 GG @tim_cook pic.twitter.com/2n1Prp850S — iPhoneSoft.fr (@iphonesoft_fr) June 15, 2024

Comment tester iOS 18 ?

iOS 18 est actuellement disponible en version bêta pour les développeurs. Une version bêta publique est attendue en juillet, suivie d'une version finale pour le grand public en septembre. Ce sera la mise à jour qui accompagnera les iPhone 16.