iPadOS 18 apporte une nouvelle barre d'onglets personnalisable

Si iOS 18 a apporté pas mal de nouveautés, en partie basée sur la personnalisation et Apple Intelligence, iPadOS 18 s'est distingué avec quelques changements dans la navigation. La firme de Cupertino a repensé l'expérience de la barre d'onglets dans des apps comme App Store, Maison, Apple Fitness, Horloge, Apple TV et autre Apple News. Auparavant, les onglets se trouvaient en bas de l'interface standard de l'application, comme sur iPhone. En orientation portrait, les barres d'onglets se trouvent désormais en haut de l'interface de l'app.

Pourquoi les onglets ont-ils migré en haut ?

Apple explique que le fait de placer la barre d'onglets en haut de l'application et entre les autres commandes de navigation réduit l'espace horizontal et vertical occupé par l'interface et permet aux utilisateurs de se concentrer davantage sur le contenu.

Pour accompagner la nouvelle barre d'onglets, la firme a pensé à une version plus complète à placer sur le côté de l'application, offrant plus de raccourcis aux différents services. On peut passer de l'une à l'autre d'un tap ou encore orientation la tablette.

La barre d'onglets flottante facilite la navigation vers les différentes parties d'une application, comme dans Apple TV ou Apple News. Elle se transforme élégamment en barre latérale lorsque vous souhaitez approfondir vos recherches. Et vous pouvez personnaliser la barre d'onglets pour y inclure vos onglets préférés.

Mieux, Apple a pensé à tout avec la possibilité de personnaliser les éléments entre les deux menus. Ainsi, il est désormais possible de glisser-déposer des éléments de la barre latérale dans la barre d'onglets.



Certains éléments de la barre d'onglets sont toutefois fixes. Par exemple, dans l'application TV, les onglets Accueil, TV+, MLS et Store sont toujours disponibles, et à la fin de la section épinglée, l'option de recherche est toujours présente. Point important, les barres d'onglets disparaissent lorsque l'iPad est en orientation paysage.

Bien évidemment, le choix des éléments fixes ou déplaçables restent à la discrétion des développeurs qui gardent le contrôle de ce qui apparaît dans la nouvelle barre d'onglets et la barre latérale.



Si vous n'avez pas encore sauté le pas, sachez que la version bêta d'iPadOS 18 est disponible pour les développeurs, et qu'elle est très stable. Idem pour les nouveautés d'iOS 18.