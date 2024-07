L'appli calculette arriverait enfin sur iPad avec iPadOS 18

Quatorze ans après l'introduction du premier iPad par Steve Jobs, Apple serait sur le point de lancer une application Calculatrice pour ses tablettes. Une information qui fait écho à celle concernant la refonte de l'application éponyme sur macOS 15.

La calculette d'Apple enfin sur l'iPad ?

Si les rumeurs évoquent avec insistance une bonne dose d'IA sur iOS 18 et iPadOS 18, l'une des grandes nouveautés de la mouture pour iPad pourrait être l'application Calculatrice. Une surprise qui devrait être dévoilée lors du keynote d'ouverture de la conférence annuelle des développeurs d'Apple, la WWDC 24, le 10 juin.

L'absence d'une application Calculette sur iPad a toujours été vivement critiquée par les anti-Apple, ainsi que les fans de la marque. Depuis près de quatorze ans, il faut passer par des applications tierces sur l'App Store, telles que PCalc et Calcbot.



Nos amis d'AppleInsider ont rapporté la semaine dernière que macOS 15 proposera une application Calculatrice remaniée avec une intégration poussée dans l'application Notes, une fenêtre redimensionnable, une barre latérale qui répertorie les calculs récents, et bien plus encore comme la reconnaissance des éléments mathématiques pour proposer en direct les résultats. Tout porte à croire que les deux versions seraient identiques au niveau code, Apple ayant eu la brillante idée de mutualiser l'architecture matérielle entre ses différents appareils.



La première bêta d'iPadOS 18 devrait être publiée immédiatement après le keynote d'ouverture de la WWDC, et la mise à jour finale devrait être publiée en septembre au grand public.



Qui attend une application Calculette sur iPad parmi vous ? Pourquoi ?



