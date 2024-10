iPadOS 18 : voici la liste des iPad qui auront la mise à jour

Chaque année, Apple procède à l'exclusion de certaines générations d'iPad des derniers cycles de mises à jour, cela n'est pas pour vous inciter à renouveler votre iPad (enfin peut-être un peu), mais pour garantir que l'iPad que vous possédez continuera toujours à fonctionner avec un logiciel optimal pour lui. Un récent rapport mentionne les iPad qui auront accès à iPadOS 18 et ceux qui resteront à iPadOS 17.

Voici la liste des iPad concernés par iPadOS 18

Avant chaque annonce d'une grosse mise à jour, Apple vérifie au préalable dans ses laboratoires si chaque ancienne génération d'iPad arrive à faire tourner efficacement la nouvelle mise à jour avec les ressources matérielles qu'elle possède. Si les développeurs de l'Apple Park remarquent des plantages à répétition ou des performances en baisse, l'iPad concerné est immédiatement retiré de la liste des iPad éligibles à la nouvelle mise à jour. Bien sûr, avant de prendre cette décision, les développeurs Apple font tout pour apporter des optimisations !

Avec iPadOS 18 qui sera annoncé à la WWDC 2024, on peut s'attendre à plusieurs anciens iPad qui resteront bloqués à iPadOS 17. Pour le moment, rien n'a été officialisé, mais le média 9to5mac vient d'obtenir en avant-première la liste des iPad qui pourront télécharger et profiter des nouveautés d'iPadOS 18.



D'après la rumeur, voici les iPad qui pourront installer iPadOS 18 dès la rentrée :

iPad : 2019 et versions ultérieures

iPad mini : 2019 et versions ultérieures

iPad Air : 2019 et versions ultérieures

iPad Pro 2018 et versions ultérieures

Les propriétaires d'un iPad 6 et d'iPad Pro de 2e génération ne pourront pas installer iPadOS 18 et bénéficier des nouvelles fonctionnalités. La seule solution sera de renouveler leur iPad vers un modèle plus récent.



Le 27 février, un leaker du nom d'Aaron Perris a publié sur le réseau social X, la liste des iPhone qui auront iOS 18 dès la rentrée. Pour rappel, on retrouve l'iPhone SE 2 et 3 ainsi que la gamme iPhone 15, la gamme iPhone 14, la gamme iPhone 13, la gamme iPhone 12, la gamme iPhone 11, la gamme iPhone XS et l'iPhone XR.