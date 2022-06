iOS 16 : iMessage est capable de convertir les unités (température, poids, devises, ...)

⏰ Il y a 2 heures

Medhi Naitmazi

4



iOS 16 n'a pas fini de livrer ses secrets. Bien que la refonte du lockscreen soit le plus grand moteur pour passer au nouveau système d'exploitation, Apple ajoute un grand nombre de petites fonctions qui rendront l'utilisation quotidienne d'un iPhone encore meilleure. L'une d'entre elles est la possibilité d'utiliser la conversion d'unités intégrée dans Messages, mais aussi dans Notes, Mail, Calendrier, et plus encore.

Une conversion sans effort avec l'iPhone

Comme l'a souligné Federico Viticci, un spécialiste des raccourcis d'Apple, iOS 16 propose la conversion intégrée des unités "partout, y compris dans Messages". Grâce à cela, vous pouvez comprendre ce que votre ami ou collègue de travail à l'étranger vous a envoyé dans une unité de mesure différente. Si la température en degrés Celsius ou Fahrenheit est très pratique, ce n'est pas la seule puisque le résultat est également bluffant pour les devises, le poids, le volume, la distance et les fuseaux horaires, ces derniers vous permettant également de créer un événement, un rappel ou un spectacle dans le calendrier. Et bien évidemment, c'est une fonctionnalité intelligente qui affichera toujours vos préférences en matière de fuseau horaire, de devise ou de température. Tout cela sur iPhone et iPad.

Comment tester cette nouveauté ?

Cette fonctionnalité est disponible dans la bêta 1 d'iOS 16. Vous pouvez l'installer avec notre tuto, ou bien attendre la version pour les testeurs publics qui arrivera le mois prochain. La version finale sera livrée durant le mois de septembre pour tous les utilisateurs.



Rappelons que iMessage peut désormais modifier ou annuler un message, que Photos peut détourer un sujet facilement, et plus encore.