Dimensions et poids des iPhone 16 Pro : plus lourds et plus grands !

Vous en avez marre que l'on parle tous les jours de l'iPhone 15 ? Et bien sachez que les rumeurs commencent sérieusement à se tourner vers la suite, avec l'iPhone 16. Après avoir discuté d'un futur bouton additionnel, ainsi que de possibles nouveaux capteurs photo sur l'iPhone 16 Ultra, voici cette fois le poids et les dimensions des quatre modèles de 2024. Apple prépare deux "Pro" encore plus grands.

Nos amis de MacRumors ont obtenu des informations préliminaires sur le poids et les dimensions prévus pour l'iPhone 16, l'iPhone 16 Plus, l'iPhone 16 Pro et l'iPhone 16 Pro Max. Une fois de plus, cela corrobore l'idée que les iPhone 16 Pro et 16 Pro Max seront dotés d'écrans plus grands. Ross Young était le premier à en parler en mai dernier, rapidement confirmé par Kuo et Gurman.

iPhone 16 et 16 Plus

Selon les informations de nos confrères, les iPhone 16 et 16 Plus conserveront les mêmes dimensions (6,1 et 6,7 pouces) que les iPhone 15 et iPhone 15 Plus, la seule différence étant une augmentation de poids de 2 à 3 grammes - 173 g pour l'iPhone 16 et 203 g pour l'iPhone 16 Plus avec toujours le même cadre en aluminum. Aucun iPhone 16 mini en vue donc...



Indépendamment des dimensions, les modèles standards de 2024 devraient être dotés d'une bosse d'appareil photo redessinée, avec une disposition verticale de l'appareil photo similaire à celle de l'iPhone 12. Ils sont également susceptibles d'inclure un bouton Action et potentiellement même un tout nouveau "bouton de capture".

iPhone 16 Pro et 16 Pro Max

Le vrai changement est, une fois n'est pas coutume, attendu du côté de la gamme "Pro". Avec l'iPhone 16 Pro et l'iPhone 16 Pro Max, Apple augmentera la taille des écrans pour passer respectivement à 6,3 et 6,9 pouces. Pour être plus précis, l'iPhone 16 Pro aura un écran de 6,27 pouces (159,31 mm), tandis que l'iPhone 16 Pro Max aura un écran de 6,85 pouces (174,06 mm).



Cela représente une augmentation notable de 0,2 pouce pour les deux modèles, ce qui entrainera automatiquement une hausse des dimensions globales des appareils. Plus hauts et plus larges, ils feront le voyage inverse de l'iPhone 15 Pro qui avait été légèrement réduit. Les petites mains ne seront probablement pas ravis de l'apprendre.



Voici les dimensions comparées entre iPhone 16 Pro et iPhone 15 Pro :

iPhone 16 Pro vs iPhone 15 Pro

‌iPhone 16‌ Pro ‌iPhone 15 Pro‌ Épaisseur 8.25 mm 8.25 mm Hauteur 149.6 mm 146.6 mm Largeur 71.45 mm 70.60 mm Écran 6.3" (159.31 mm) 6.1" (155.38 mm) Poids 194 g 187 g

iPhone 16 Pro Max

‌iPhone 16‌ Pro Max ‌iPhone 15 Pro‌ Max Épaisseur 8.25 mm 8.25 mm Hauteur 163.0 mm 159.9 mm Largeur 77.58 mm 76.70 mm Écran 6.9" (174.06 mm) 6.7" (169.98 mm) Poids 225 g 221 g

Sans surprise, le reste ne devrait pas varier avec toujours du titane de grade 5 pour le châssis (qui semble avoir rendu plus fragile l'iPhone 15 Pro Max), un design légèrement incurvé sur les angles, un bouton Action, la Dynamic Island, etc. Seul un nouveau "bouton de capture" capacitif viendrait s'ajouter, mais sans qu'on en sache plus pour le moment.



Bien sûr, tout cela est à prendre avec des pincettes, étant donné que la gamme iPhone 16 n'arrivera que dans un an et que son développement est loin d'être finalisé.