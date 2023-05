Gurman confirme la nouvelle taille d'écran des iPhone 16 Pro / Pro Max

Mark Gurman de Bloomberg a confirmé la rumeur selon laquelle l'iPhone 16 Pro et l'iPhone 16 Pro Max auront des écrans plus grands.



Dans sa dernière édition de la lettre d'information "Power On" consacré aux concurrents du futur casque AR/VR d'Apple, Mark Gurman a confirmé les rapports antérieurs selon lesquels Apple prévoit d'augmenter la taille des deux iPhone "Pro" en 2024. Les nouvelles diagonales remplaceront les dimensions que l'on connait depuis l'iPhone 12, à savoir 6,1 et 6,7 pouces. Il parle de "quelques dixièmes de pouce [supplémentaires] en diagonale".

Un maxi iPhone l'an prochain

Notre confrère souligne que ce changement rendra les smartphones haut de gamme d'Apple plus compétitifs par rapport aux appareils équivalents de Samsung, le Galaxy S23 Ultra notamment. L'augmentation de la taille pourrait également offrir plus d'espace interne pour améliorer les composants tels que la technologie de l'appareil photo et la batterie.

En mai, l'analyste Ross Young avait indiqué que l'iPhone 16 Pro et l'iPhone 16 Pro Max seraient équipés d'écrans de 6,3 et 6,9 pouces respectivement, ce qui représente une augmentation d'environ 0,2 pouce. L'analyste Ming-Chi Kuo a ensuite confirmé cette rumeur, ce qui a conduit à un premier rendu de l'iPhone 16 Pro Max.



Rappelons que l'iPhone 16 Pro devrait profiter du zoom périscopique, un nouvel objectif qui est attendu cette année mais uniquement sur l'iPhone 15 Pro Max.

Quid de l'iPhone 16

Si l'on en croit toutes ces personnes suscitées, les deux modèles standards de l'iPhone 16 conserveront la taille actuelle, cette modification étant réservée aux modèles haut de gamme. Les clients auront donc l'iPhone 16 de 6,1 pouces et l'iPhone 16 Plus de 6,7 pouces.



Qui rêve d'un retour de l'iPhone 16 mini ?