La nouvelle app Photos d'iOS 18 divise : Apple explique sa vision

La refonte majeure de l'application Photos dans iOS 18 suscite des réactions mitigées parmi les utilisateurs.



Face à cette controverse, des cadres d'Apple ont pris la parole pour expliquer les motivations derrière ce changement radical d'interface.

Billy Sorrentino, directeur principal de l'équipe de conception de l'interface humaine d'Apple, a expliqué les raisons de cette refonte lors d'une interview. Il a souligné l'évolution des besoins des utilisateurs et la nécessité de simplifier l'expérience :

Au fur et à mesure que nos fonctionnalités, nos utilisateurs et nos bibliothèques se sont développés, la densité de l'application [Photos] s'est accrue. Plutôt que de chercher partout, nous avons créé une expérience simple et rationalisée de visualisation unique des photos, basée sur une intelligence approfondie.