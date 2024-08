TikTok ne compte pas vendre ses activités américaines suite à une potentielle interdiction

C'est désormais officiel, ByteDance a un délai limité pour trouver une société américaine (ou d'une autre nationalité) qui accepte de racheter les activités américaines de TikTok. Dans le cas contraire, TikTok sera supprimé de l'App Store et du Google Play Store sur ordre du gouvernement américain. Pour ByteDance, la solution pour ce problème n'est pas la vente de TikTok, mais la lutte en justice pour faire annuler cette loi !

ByteDance ira jusqu'à l'interdiction de TikTok s'il le faut

Hier, un rapport de The Information indiquait que ByteDance étudiait l'éventualité de vendre les activités américaines de TikTok a une entreprise tierce sans l'algorithme qui recommande les vidéos dans la section "Pour vous" de l'application. Cette vente qui pourrait être de plusieurs centaines de millions de dollars, voire de milliards de dollars, n'aura jamais lieu, selon les récents propos de la firme chinoise. Pour ByteDance, il est hors de question de céder au gouvernement américain qui souhaite voir une entreprise chinoise échouer quand celle-ci a réussi son pari : rassembler une grande communauté autour d'une fantastique application de divertissement.



Pour ByteDance, les États-Unis ont déjà eu toute l'assurance par des actes et des déclarations publiques que le gouvernement de Xi Jinping ne peut espionner les utilisateurs américains. Par les actes, on peut penser au transfert des données des utilisateurs américains de TikTok vers les serveurs d'Oracle aux États-Unis, une annonce qui a eu lieu en juin 2022 et qui avait pour objectif de calmer les préoccupations du gouvernement américain sur un potentiel espionnage de la Chine.

ByteDance a aujourd'hui conscience qu'une bataille en justice contre la nouvelle loi signée par Joe Biden est le meilleur chemin à prendre pour permettre à TikTok de rester sur les stores américains. Par cette voie, ByteDance défendra son image, mais aussi ses millions d'utilisateurs qui se connectent quotidiennement sur TikTok pour passer un bon moment.



La société mère de TikTok veut à tout prix éviter une interdiction aux États-Unis, car c'est l'un des pays qui a la plus grosse empreinte dans son chiffre d'affaires. Selon les derniers chiffres de Business of Apps, les US représentent le deuxième pays le plus important dans les revenus de TikTok, le pays se classe deuxième après la Chine. Les annonceurs et les utilisateurs sont très nombreux et tout perdre du jour au lendemain serait une catastrophe.



Les semaines et mois à venir seront particulièrement intenses pour les avocats de ByteDance. Dans un premier temps, une plainte doit être préparée puis déposée, si la plainte n'est pas rejetée immédiatement, elle ira jusqu'aux audiences préliminaires, puis au procès et une décision finale sera rendue par la justice américaine. Si cela ne convient pas à ByteDance, l'entreprise chinoise pourra faire appel, voire aller jusqu'à la Cour Suprême. Le créateur de TikTok jouera certainement sur le fait que le gouvernement américain n'a aucune preuve que TikTok peut être l'auteur d'un problème de sécurité nationale. L'entreprise mettra probablement aussi en avant ses nombreuses actions pour rassurer les États-Unis sur le stockage des données personnelles des utilisateurs américains.

