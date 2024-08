TikTok réfute les accusations américaines sur ses liens avec la Chine

TikTok a déclaré jeudi à une cour d'appel fédérale que le département américain de la Justice a déformé les liens de l'application avec la Chine, exhortant le tribunal à annuler une loi obligeant ByteDance, basée en Chine, à vendre les actifs américains de TikTok sous peine d'interdiction.

TikTok nie les accusations du gouvernement américain

Dans le cadre de son procès pour faire annuler la loi qui l'obligerait à vendre son réseau social, TikTok affirme que le ministère de la Justice a commis des erreurs factuelles. Les avocats du ministère ont déclaré le mois dernier que l'application représente un risque pour la sécurité nationale en permettant au gouvernement chinois de collecter les données des Américains et de manipuler subrepticement le contenu qu'ils voient.

Mais TikTok a réfuté ces allégations jeudi. Selon l'entreprise, il est indiscutable que le moteur de recommandation de contenu et les données des utilisateurs sont stockés aux États-Unis sur des serveurs cloud gérés par Oracle, et que les décisions de modération de contenu affectant les utilisateurs américains sont prises sur le sol américain.

Une loi controversée et une bataille juridique

Signée par le président Joe Biden le 24 avril, la loi donne à ByteDance jusqu'au 19 janvier pour vendre TikTok, sous peine d'interdiction. La Maison Blanche souhaite mettre fin à la propriété chinoise pour des raisons de sécurité nationale, mais pas bannir totalement l'application. Mais de fait, si TikTok n'est pas vendue à un acteur américain le réseau ne pourra plus opérer aux Etats-Unis.

La cour d'appel tiendra des audiences sur cette contestation juridique le 16 septembre, plaçant la question du sort de TikTok dans les dernières semaines avant l'élection présidentielle du 5 novembre. Ironiquement, les deux candidats à la présidence, le républicain Donald Trump et la démocrate Kamala Harris, sont tous deux utilisateurs (très) actifs de TikTok dans le cadre de leur stratégie de campagne.

Une défense basée sur la liberté d'expression

TikTok argue que cette loi la priverait de ses droits à la liberté d'expression, s'opposant à l'affirmation du ministère de la Justice selon laquelle les décisions de l'application en matière de contenu sont "le discours d'un étranger" et ne sont pas protégées par la Constitution américaine. L'entreprise a déclaré :

Selon la logique du gouvernement, un journal américain qui republie le contenu d'une publication étrangère - Reuters, par exemple - n'aurait pas de protection constitutionnelle

Cette bataille juridique illustre les tensions croissantes entre les États-Unis et la Chine sur la technologie et la protection des données. Bien que TikTok nie tout lien inapproprié avec le gouvernement chinois, la méfiance persiste à Washington. L'issue de ce procès aura des répercussions majeures sur l'avenir de l'une des applications les plus populaires au monde, en particulier auprès des jeunes.

