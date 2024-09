Le Congrès américain adopte une loi pour interdire TikTok (màj)

Depuis maintenant plusieurs années, TikTok appartenant à l'entreprise chinoise ByteDance est menacé d'interdiction sur le sol américain. Cette décision qui pourrait potentiellement entrer prochainement en vigueur est directement liée à un soupçon d'espionnage de la part du gouvernement chinois. Rappelons qu'une entreprise chinoise n'a pas le droit de dévoiler publiquement les requêtes de données personnelles et demandes d'accès venant du gouvernement de Xi Jinping, c'est précisément ce qui inquiète l'administration Biden.

TikTok bientôt interdit aux US si non vendus à une entreprise américaine ?

La Chambre des représentants aux États-Unis a adopté une législation controversée qui pourrait entraîner l'interdiction de TikTok sur le sol américain. Ce mouvement législatif, exigeant que ByteDance, le géant chinois derrière TikTok, cède la plateforme à une entité non chinoise, place l'avenir de l'application populaire dans une incertitude préoccupante. Intitulée "loi pour la protection des citoyens américains face aux requêtes des adversaires étrangers", cette mesure vise à contrer ce que beaucoup perçoivent comme une menace à la sécurité nationale, reflétant une méfiance croissante envers les entreprises technologiques chinoises. Alors que la législation se dirige vers le Sénat, son devenir reste flou, plongeant des millions d'utilisateurs et créateurs de contenu dans l'attente et l'inquiétude.



Au cœur des préoccupations américaines, il y a la peur que le gouvernement chinois puisse accéder aux données des utilisateurs américains via TikTok, une possibilité qui révèle des questions troublantes sur la vie privée et la sécurité des citoyens. Cette législation exige donc que TikTok soit acquis par une entreprise basée hors de Chine, permettant ainsi à l'application de continuer à opérer aux États-Unis sous une nouvelle direction qui échapperait au contrôle chinois.

TikTok, un outil de propagande ?

Les inquiétudes ne s'arrêtent pas là. Il y a également la crainte que TikTok puisse être utilisé comme un outil de propagande par la Chine, influençant potentiellement les élections américaines et exacerbant les divisions au sein de la société américaine. Ces accusations, bien que TikTok et ByteDance les aient réfutées en tentant de rassurer les autorités américaines par des mesures telles que l'hébergement des données sur des serveurs d'Oracle, n'ont pas suffi à apaiser les esprits.



Si la législation était adoptée, ByteDance se verrait contraint de céder TikTok à une entreprise approuvée par le gouvernement américain dans un délai de six mois. Le non-respect de cette exigence transformerait TikTok en une application illégale sur les stores américains, équivalant à une interdiction pure et simple. Tout accord de vente serait soumis à l'approbation de la Chine, qui a déjà manifesté une opposition virulente à une telle mesure l'année dernière, jugeant absurde la remise en question de la fiabilité et de la sécurité de TikTok basée uniquement sur son origine.



Donald Trump qui était pour l'interdiction de TikTok aux États-Unis pendant qu'il était le locataire de la Maison-Blanche semble avoir changé d'avis aujourd'hui. Il a exprimé sur son réseau social son inquiétude de voir Meta prendre "du poil de la bête" avec Instagram ou encore Facebook, si TikTok venait à être interdit aux États-Unis. Le 45e Président des États-Unis considère désormais Meta comme un "ennemi du peuple" et accuse ouvertement l'entreprise d'avoir manipulé l'esprit des électeurs américains lors de l'élection présidentielle qu'il a perdue face à Joe Biden.

Le Sénat vote aussi



Le Sénat américain a voté ce mardi en faveur d'un projet de loi qui interdira TikTok des magasins d'applications opérant dans le pays ou obligera la société chinoise ByteDance à vendre l'application de vidéo à une entreprise locale.



Ce projet de loi historique a été adopté par les deux chambres du Congrès, après avoir été approuvé par la Chambre des représentants. Le président Biden a déclaré qu'il signerait la loi mercredi.



Dès lors, TikTok sera interdit aux États-Unis si ByteDance n'en cède pas la propriété dans les neuf mois, avec une possibilité de prolongation de trois mois si un accord est en cours. La Chine devra approuver toute vente. Le gouvernement chinois a déjà fait savoir qu'il s'opposerait fermement à une telle démarche, alors qu'elle limite l'app à 40 minutes par jour à ses jeunes...