Le Montana aux États-Unis interdit TikTok (une première !)

Depuis plusieurs années, TikTok est sous la pression permanente d'une interdiction aux États-Unis. Jusqu'ici, ça n'a été que des menaces, l'application de divertissement avait toujours réussi à éteindre le feu dans les moments les plus délicats. Malheureusement, ByteDance n'a pas convaincu le gouverneur du Montana qui vient de promulguer une loi qui bannit la célèbre application d'origine chinoise dans tout l'État.

TikTok, première interdiction aux États-Unis

Peut-on interdire TikTok malgré sa popularité chez toutes les tranches d'âge ? La réponse est oui et sans aucune hésitation pour Greg Gianforte, le gouverneur du Montana depuis plus de 2 ans. Dans un tweet récemment publié, le gouverneur explique avoir interdit TikTok dans son État pour des raisons de suspicions d'espionnage devenu trop importantes et inquiétantes, Gianforte précise vouloir protéger la population et cela passe inévitablement par l'interdiction de TikTok.

Suite à ce bannissement dans l'État du Montana, ByteDance a immédiatement répliqué par l'un de ses porte-parole qui s'occupent des affaires américaines, l'entreprise a déclaré :

Cette loi enfreint les droits des citoyens du Montana. La constitutionnalité de ce texte sera décidée dans les tribunaux. Nous allons nous battre pour les utilisateurs et créateurs de TikTok qui résident dans le Montana.

La perte du Montana n'est pas une catastrophe pour les revenus publicitaires de ByteDance puisque l'État représente un peu plus de 1 million de personnes, toutefois, ce qui inquiète la firme chinoise, c'est cette limite qui a été franchie. Depuis le mandat de Donald Trump, l'interdiction de TikTok n'était qu'un projet, mais n'avait jamais été plus loin que la menace. Aujourd'hui, voire une loi qui interdit officiellement TikTok dans un État aussi grand que le Montana, ça fait peur à ByteDance qui craint que la tendance se répande partout aux États-Unis.



Dès maintenant, la distribution de TikTok sur l'App Store et le Play Store pour un utilisateur du Montana n'est plus légale, Apple et Google doivent supprimer TikTok pour les clients de cet état.

Le parlement du Motana a bien notifié que des pénalités seront infligées aux deux géants californiens si la loi n'est pas respectée. Les utilisateurs qui contourneront le blocage ne seront pas sanctionnés.

TikTok is just one app tied to foreign adversaries. Today I directed the state’s Chief Information Officer to ban any application that provides personal information or data to foreign adversaries from the state network. pic.twitter.com/92Im6D9Jgx — Governor Greg Gianforte (@GovGianforte) May 17, 2023

