Apple Store : les conditions de travail sont loin d'être optimales en pleine pandémie

Il y a 3 heures

Actualité Apple

Julien Russo

Cela fait maintenant plusieurs années que les employés des Apple Store se plaignent régulièrement des conditions de travail. Bien sûr, celles-ci ne sont pas catastrophiques, mais beaucoup des salariés admettent qu'Apple pourrait faire autrement et beaucoup mieux ! Découvrez des révélations inédites venant des salariés brésiliens.

Des employés d'Apple Store se sont exprimés

Au début de la pandémie Covid-19, Tim Cook s'était engagé à fermer temporairement les Apple Store situés dans des zones où le nombre de contaminations à la Covid-19 explosait.

Si le géant californien l'a fait au début de la pandémie où les confinements et couvre-feux étaient nombreux partout dans le monde, l'entreprise a progressivement délaissé cette pratique à la fin de 2020, mais aussi en 2021.

Selon plusieurs employés d'Apple Store brésilien, Tim Cook a préféré maintenir les Apple Store ouverts, malgré des augmentations impressionnantes de nouveaux cas Covid-19. Beaucoup affirment aujourd'hui que le CEO n'a pas tenu sa promesse qui avait été faite pour protéger ses équipes en première ligne.



Pire encore, le protocole interne des Apple Store prévoyait une fermeture des boutiques quand il y avait 10% des membres du personnel atteint de la Covid-19. Un directeur d'Apple Store a expliqué au média 9to5mac avoir constaté un taux allant jusqu'à 25% sans que l'Apple Park ordonne la fermeture temporaire.

Malheureusement, Apple a privilégié le business avant la santé de ses employés à de multiples reprises !

Sans surprise, le directeur de l'Apple Store (qui a préféré rester anonyme pour éviter les représailles de sa direction) explique que 25% de l'effectif en arrêt maladie, c'est un désastre pour la gestion de l'équipe. Cela crée une surcharge phénoménale de travail pour les autres employés !

Plusieurs rôles dans l'Apple Store, mais pas de hausse de salaire

Quand vous avez 25% de l'effectif d'un Apple Store qui est absent, automatiquement des postes sont abandonnés et doivent être occupés. Plusieurs salariés ont expliqué dans le rapport que leur responsable leur demandait de "faire plus" que d'habitude, sans aucun avantage. Selon eux, il est inacceptable d'occuper plusieurs postes en même temps et de n'avoir aucune hausse salariale !

Le management par la peur

Si vous pensiez qu'Apple était toujours bienveillant envers ses employés... Ce n'est pas vraiment le cas (du moins au Brésil).

À l'approche des festivités du Nouvel An, Apple a recommandé à ses salariés brésiliens d'éviter les célébrations du Nouvel An et surtout de ne pas se rassembler dans des soirées entre amis ou en famille.



Ce conseil pour éviter d'aggraver l'impact sur le fonctionnement des Apple Store a créé une certaine peur chez les employés brésiliens. Beaucoup ont été terrifiés à l'idée d'être licencié s'ils révélaient qu'ils étaient atteints de la Covid-19 et qu'ils n'avaient pas d'autres choix que de s'isoler à leur domicile.



D'autres communications similaires ont également transité ces derniers mois entre la direction et les employés au Brésil. Apple est angoissé à l'idée que ses équipes en Apple Store s'effondrent à cause de cas de Covid-19.

Les salariés ont exprimé leur mécontentement en décrivant une atteinte à leur vie privée de ne pas pouvoir faire ce qu'ils veulent en dehors de leurs heures de travail !