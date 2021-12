Des salariés en Apple Store dénoncent des « conditions de travail intenables »

Il y a 2 heures

Actualité Apple

Julien Russo

3



Ce n'est pas la première fois que des employés en Apple Store osent s'exprimer publiquement sur les conditions de travail et la rémunération. D'après un article publié dans The Verge, travailler en Apple Store serait loin d'être aussi agréable qu'on le pense, de plus la rémunération serait très faible par rapport aux efforts fournis.

D'anciens et d'actuels salariés révèlent des informations inédites

À plusieurs reprises dans le passé, Apple a fait l'objet de plusieurs déclarations sur les conditions de travail dans ses boutiques, mais aussi sur la rémunération des vendeurs au plus bas de l'échelle. Dans un article inédit, on retrouve plusieurs déclarations anonymes de salariés en Apple Store, mais aussi de personnes qui ont démissionné ou qui ont été licencié il y a plusieurs mois ou années.



Au total, 16 employés ont accepté de s'exprimer sur leur aventure en Apple Store, est-ce aussi merveilleux qu'on peut le croire de travailler dans les boutiques d'Apple ?

Vous allez vite déchanter...

Dans toutes les déclarations, on apprend que le fonctionnement chez Apple pour les horaires, les promotions... se basent essentiellement sur le mérite. En effet, un salarié qui aura de bons retours des clients et qui sera efficace sur le terrain de la productivité et de la qualité aura accès à un meilleur confort :

Les employés passaient huit heures par jour à répondre aux demandes de renseignements des clients en colère. Ils ont été évalués en fonction du temps d'appel et de la satisfaction de la clientèle. Comme pour de nombreux postes horaires chez Apple, les personnes ayant des scores élevés savaient qu'elles finiraient par obtenir de meilleurs horaires, promotions et opportunités. Les personnes ayant de faibles scores pourraient être placées sur des plans d'action pour essayer de s'améliorer.

Apple est aussi maladroit avec ses employés en Apple Store, sachant que la majorité rêve d'être mieux rémunérée, d'avoir des primes plus importantes, la firme de Cupertino préfère envoyer des goodies issus de ses Apple Event :

Apple a essayé de compenser l'augmentation de la charge de travail des employés horaires en envoyant aux employés du programme de travail à domicile une chemise en cadeau pour tout leur travail acharné. Lorsqu'il est arrivé, les employés ont réalisé qu'il avait un grand 14 au dos (pour iOS 14) et 2020 imprimé sur la pochette. Ce sont des restes de la WWDC 2020 - l'événement en direct d'Apple qui avait été annulé.

Une absence de la répartition des revenus

Ce n'est pas toujours simple d'être un employé avec un salaire de 1500€ - 1600€ net par mois et de voir que les membres de la direction empochent plusieurs millions de dollars par mois.

On ne peut s'empêcher de se dire : "mais où est la disparité dans le succès financier de mon entreprise ?". Certains décriront ce comportement comme de la jalousie, d'autres reconnaitront qu'il y a un véritable problème dans la répartition du chiffre d'affaires.

Les employés AppleCare ont également constaté une disparité dans le succès financier d'Apple - reflété dans la richesse de ses dirigeants - et leur propre difficulté financière. En 2015, Tim Cook a annoncé qu'il prévoyait de donner sa fortune de 800 millions de dollars avant de mourir. « Quand j'ai vu Tim Cook dire qu'il valait près d'un milliard de dollars et qu'il prévoit de donner tout cela avant de mourir, je me suis dit : « Eh bien merde, il pourrait commencer avec nous sous AppleCare », dit un employé actuel.

Le rapport poursuit en expliquant que beaucoup de salariés qui ont accepté de participer à l'entretien dénoncent une ignorance totale d'Apple en ce qui concerne les conditions de travail et la rémunération. Une exaspération persiste depuis plusieurs années !

En ce qui concerne la gestion des équipes, Apple se sert beaucoup trop des algorithmes et des systèmes, cette stratégie met en retrait le management par les humains.

Tous notent que bien qu'ils soient entrés en fonction en croyant en la mission d'Apple, ils constatent une profonde rupture dans la façon dont les valeurs de l'entreprise se traduisent en première ligne.

Apple a réagi au rapport de

The Verge

Comme beaucoup d'entreprises, quand ça reste en interne les remontées sont souvent ignorées. Cependant, dès que cela fuite dans la presse aux yeux de tous les clients, la direction répond très vite aux préoccupations des employés.

Nick Leahy le porte-parole d'Apple a déclaré dans un communiqué quelques heures après la publication du rapport :

Nous sommes et avons toujours été profondément engagés à créer et à maintenir un milieu de travail positif et inclusif. Nous prenons toutes les préoccupations au sérieux et nous enquêtons minutieusement chaque fois qu'une préoccupation est soulevée et, par respect de la vie privée de toute personne concernée, nous ne discutons pas de questions spécifiques aux employés.

Finalement, travailler chez Apple n'est peut-être pas la meilleure idée pour tomber amoureux de la marque. Mieux vaut garder la vision parfaite que l'on a en tant que consommateur !



Source