Volvo offre un iPhone + une Apple Watch à plus de 1500 ingénieurs

Il y a 4 heures

Véhicules

Alexandre Godard

Comme toute entreprise, Volvo réfléchit au quotidien à de nouvelles méthodes pour être encore plus productif. La dernière idée mise en place, offrir un iPhone et une Apple Watch à tous ses ingénieurs/techniciens pour qu'ils n'aient plus à perdre de temps sur les allers-retours vers l'ordinateur de bureau et l'imprimante. Un système qui semble fonctionner à la perfection.

Volvo révolutionne sa manière de travailler grâce aux produits d'Apple

Qui n'a jamais rêvé de se faire offrir des produits Apple par son entreprise ? À travers un nouveau rapport de ComputerWorld, on apprend que la marque automobile Volvo a offert un iPhone plus une Apple Watch à des centaines d'ingénieurs travaillant pour le groupe. Selon les chiffres, plus de 1500 ingénieurs seraient concernés.



L'objectif est clair et assumé, unifié son système de communication au sein de l'entreprise pour que les relations à distance entre ingénieurs et avec les clients soient plus efficaces que jamais. Dans cet article, la marque elle-même donne ses objectifs qui sont au nombre de quatre.

L'ingénieur recevra une notification lorsqu'un client arrive au garage avec sa voiture.

La montre affichera le nom du client, les notes pertinentes et les détails de la voiture.

Pendant la réparation, les ingénieurs peuvent accéder aux informations et ensuite prévenir rapidement le client une fois que c'est terminé.

Possibilité de programmer et d'effectuer un appel de suivi ultérieur.

Au-delà de rendre son service plus performant et plus simple, Volvo a également l'envie de réduire considérablement l'utilisation d'ordinateurs et de documents imprimés. Cette utilisation d'une application dédiée via l'iPhone et l'Apple Watch permet aussi une formation plus rapide pour les nouveaux salariés. Avec le système d'avant, il fallait en moyenne six mois pour former une nouvelle recrue.



Johnnie Andersson, technicien personnel de Volvo :

Avec Apple Watch, j'ai tout ce dont j'ai besoin pour mon travail directement sur mon poignet. Il est également beaucoup plus facile de former un nouveau technicien sur l'Apple Watch et l'iPhone que sur nos systèmes de bureau. En fait, l'ancienne façon de travailler a vraiment gêné. La recherche a montré que pour bien faire leur travail, les techniciens devaient être mobiles pendant 40 % de la journée, se déplacer dans l'atelier, parler avec les clients ou visiter les entrepôts pour les pièces. Retourner au PC pour obtenir des informations a interrompu le flux de travail.

Une nouvelle manière de travailler qui grandit un peu plus chaque jour. À l'heure actuelle, 80% des techniciens utilisant le combo iPhone + Apple Watch ont augmenté leurs notes auprès des clients. Toujours coté chiffre, on souligne une augmentation de 30% des appels et mails "post-service" en plus d'une diminution de 40% des papiers à imprimer.