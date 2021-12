Tesla va désactiver les jeux vidéo quand les véhicules roulent

Tesla aura donc rapidement répondu à l'enquête de la NHTSA sur les jeux affichés sur l'écran central lorsque les voitures sont en mouvement. Le site APNews a appris que Tesla allait fournir une mise à jour désactivant les jeux pour les passagers. Une porte-parole de l'organisme de réglementation a déclaré que Tesla avait promis ce changement après avoir discuté de la question avec les responsables. Elle n'a pas précisé quand la mise à jour arriverait, mais on peut supposer que vous devrez vous garer pour vos futures sessions de jeu.

Une décision logique pour éviter les accidents

Le représentant a souligné que l'enquête se poursuivrait malgré la mise à jour. La NHTSA a réaffirmé que la loi sur la sécurité des véhicules interdit aux entreprises de vendre des voitures qui présentent des risques importants pour la sécurité, notamment en cas de distraction au volant. L'enquête porte sur environ 580 000 VE Tesla vendus entre les années modèles 2017 et 2022. On parle des Model S, Model X, Model Y et Model 3.

Tesla n'a plus d'équipe de relations publiques et n'a pas souhaité réagir. Cependant, ce changement n'est pas surprenant, d'autant que Mercedes-Benz a récemment corrigé une erreur qui permettait la lecture de vidéos en pleine conduite - il ne serait donc pas de bon ton que Tesla refuse d'en faire de même.



Voici un extrait de la déclaration de la NHTSA :

La loi sur la sécurité des véhicules interdit aux constructeurs de vendre des véhicules présentant des défauts qui posent des risques déraisonnables pour la sécurité, notamment des technologies qui distraient les conducteurs de la conduite en toute sécurité.

L'agence a déclaré qu'elle évalue la manière dont les constructeurs identifient et se prémunissent contre les risques de distraction dus à une mauvaise utilisation ou à une utilisation intentionnelle des écrans et autres technologies de confort. Trouvez-vous cela dommage pour les passagers ? Ils ne pourront plus jouer à Cyberpunk 2077...



PS : Tesla a déployé la mise à jour de Noël qui permet notamment de personnaliser les icônes en bas de l'écran, d'avoir accès à la vidéo in-dash depuis l'application en France, ainsi que plusieurs ajustements graphiques de l'interface.