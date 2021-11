Apple repousse la carte identité et le permis sur iPhone à 2022

Il y a 7 heures

Services Apple

Alban Martin

5



Apple a récemment mis à jour son site web pour indiquer qu'une prochaine fonctionnalité d'iOS 15 et de watchOS 8 qui vous permettra d'ajouter votre permis de conduire ou votre carte d'identité d'État à votre iPhone et à votre Apple Watch dans les États américains participants a été reportée au début de 2022. Initialement, la société avait précédemment déclaré que la fonctionnalité serait lancée avant la fin de 2021.

La fonctionnalité CNI et permis a pris du retard

En septembre, Apple a déclaré que l'Arizona et la Géorgie seraient les premiers États à proposer cette fonctionnalité aux résidents, suivis du Connecticut, de l'Iowa, du Kentucky, du Maryland, de l'Oklahoma et de l'Utah. Apple a ajouté qu'elle était en pourparlers avec de nombreux autres États américains en vue de proposer cette fonctionnalité à l'échelle nationale rapidement.



Apple n'a pas fourni de date de sortie spécifique pour la fonctionnalité au-delà du début 2022, et la fonctionnalité n'est pas activée dans la dernière version bêta d'iOS 15.2.

Pour mémoire, les points de contrôle de sécurité de la TSA (Transportation Security Administration) de certains aéroports américains seront les premiers endroits où les utilisateurs pourront présenter une carte d'identité numérique dans l'application Wallet. Il suffira alors d'avoir ajouté un permis de conduire ou une carte d'identité d'État à l'application comme on peut le faire avec une carte bancaire actuellement. Ensuite, il leur suffira de toucher leur iPhone ou leur Apple Watch sur un lecteur d'identité pour présenter leur pièce d'identité à la TSA, sans sortir leur carte physique. Comme pour les autres fonctionnalités de Wallet, il faudra autoriser l'action via Touch ID, Face ID ou le code.



Apple a mis l'accent sur la protection de la vie privée et la sécurité de cette fonctionnalité. Lors de l'ajout d'un permis de conduire ou d'une carte d'identité nationale dans l'application Wallet, l'entreprise a indiqué que les utilisateurs devront prendre une photo de leur visage, qui sera transmise de manière sécurisée à l'État émetteur pour vérification. Pendant le processus de configuration, les utilisateurs devront effectuer une série de mouvements du visage et de la tête pour valider l'ensemble, une sorte de preuve de vie. Une bonne idée mais qui pourrait en rebuter certains qui évoqueront un contrôle numérique de plus en plus large de nos jours...