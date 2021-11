iOS 15.2 bêta 3 : Apple ne désactive plus le Face ID lors d'un changement d'écran

Depuis quelques semaines, les développeurs d'Apple travaillent sur le développement de : iOS 15.2 et macOS 12.1. Les prochaines mises à jour majeures devraient sortir avant la fin...

Apple a lancé hier soir la troisième bêta d'iOS 15.2, les développeurs et testeurs publics peuvent télécharger la nouvelle version d'essai dès maintenant. Si on pensait avoir tout repéré...

Apple a lancé ce soir les premières versions bêta des nouvelles mises à jour iOS 14.5 et iPadOS 14.5 aux développeurs, une semaine après la publication de la mise à jour iOS 14.4...

Depuis quelques semaines, les développeurs d'Apple travaillent sur le développement de : iOS 15.2 et iPadOS 15.2. Les prochaines mises à jour majeures devraient sortir avant la fin de l'année,...

Apple a publié ce soir la troisième bêta de sa prochaine mise à jour majeure : iOS 15.2, il s'agit d'une nouvelle version apportant plusieurs nouveautés et changements avec quelques correctifs...

Apple a rapidement réagi pour calmer la polémique qui commençait à arriver jusqu'aux oreilles des grands médias américains, la firme de Cupertino a modifié le paramètre qui déclenchait l'inactivité du Face ID dans la dernière bêta d'iOS 15.2. Dès la disponibilité de la prochaine mise à jour majeure, les réparateurs pourront remplacer un écran d'iPhone 13 sans risquer de devoir faire face au mécontentement du client qui ne peut plus utiliser la reconnaissance faciale.

Image by Cnet

L'alerte avait été déclenchée par plusieurs centres de réparation agréés, lors de plusieurs interventions de remplacement d'écran sur des iPhone 13, des réparateurs s'étaient rendu compte que l'iPhone avait la capacité de détecter l'installation d'un nouvel écran. En soi, ce n'est pas un problème, mais ça le devient quand l'iPhone prend l'initiative de suspendre le fonctionnement du Face ID, une fonctionnalité très utilisée pour le déverrouillage de l'iPhone et les paiements via Apple Pay. Autant dire que les clients s'en sont vite rendu compte après la réparation de leur nouvel iPhone !

Avec le passage vers iOS 15, Apple avait créé un petit scandale sur la dernière génération d'iPhone. Le géant californien avait ajouté un automatisme qui avait pour objectif de désactiver la reconnaissance faciale (Face ID) dès que l'iPhone détectait un changement d'écran. Après une écoute attentive de sa communauté de clients, Apple vient de faire marche arrière et a supprimé la désactivation systématique du Face ID.

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur de publicité.