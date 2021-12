Apple sort iOS 15.2 et iPadOS 15.2 bêta 4 aux développeurs

Il y a 17 min (Màj il y a 17 min)

iOS / MacOS

Julien Russo

Depuis quelques semaines, les développeurs d'Apple travaillent sur le développement de : iOS 15.2 et iPadOS 15.2. Les prochaines mises à jour majeures devraient sortir avant la fin de l'année, mais avant il est indispensable de publier plusieurs bêtas afin de détecter les potentiels problèmes.

La bêta 4 est disponible

Les développeurs peuvent dès maintenant télécharger la quatrième bêta d'iOS 15.2 et d'iPadOS 15.2 depuis les réglages de leur appareil ou depuis l'Apple Developer Center. Côté iPhone et iPad, la mise à jour apporte plusieurs nouveautés qui seront prochainement disponibles pour l'ensemble des utilisateurs éligibles.

Plus les bêtas défilent et plus la liste des changements et améliorations est longue !

Pour l'instant, la nouvelle bêta n'est pas encore accessible pour les testeurs publics, mais comme à son habitude, si la bêta 4 ne présente pas d'anomalies majeures ou d'instabilités qui pourraient prendre du temps à être corrigées, il est probable que les testeurs publics puissent la télécharger dès demain soir.

Les nouveautés d'iOS 15.2 et d'iPadOS 15.2

Voici les changements détectés jusqu'ici :