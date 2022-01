Apple a publié la bêta 2 de watchOS 8.4 et de tvOS 15.3 aux développeurs

Il y a 42 min (Màj il y a 41 min)

Apple vient de mettre à disposition sur ses serveurs la deuxième bêta de watchOS 8.4 et de tvOS 15.3 aux développeurs à des fins de test. C’est la version qui accompagne iOS 15.3 bêta 2 disponible depuis quelques minutes également.

Comment installer watchOS 8.4 bêta 2 ?

Pour installer watchOS 8.4 bêta 2, les développeurs doivent télécharger le profil de configuration sur l’iPhone appairé depuis l'Apple Developer Center. Une fois installé, watchOS 8 peut être téléchargé via l'application dédiée à l'Apple Watch sur l'iPhone en allant dans Général > Mise à jour logicielle.



Pour mettre à jour le nouveau logiciel, une Apple Watch doit avoir plus de 50 % de batterie, elle doit être placée sur le chargeur, et elle doit être à portée de l'iPhone connecté à un réseau WiFi.

Comment installer tvOS 15.3 bêta 2 ?

Si vous êtes développeur et que vous possédez une Apple TV compatible, vous pouvez aussi profiter de la bêta 2 de tvOS 15.3.

Pour cela, il est nécessaire de lancer le téléchargement de la nouvelle mise à jour dans les réglages de votre boîtier.



Que ça soit pour watchOS 8.4 ou tvOS 15.3, il est pour le moment trop tôt pour vous informer des nouveautés détectées. Il est fort probable qu'Apple s'est essentiellement concentré sur des correctifs pour offrir une meilleure stabilité et performance aux utilisateurs. Évidemment, nous mettrons à jour cet article dès que nous en saurons plus.