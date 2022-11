Apple distribue la bêta 2 de tvOS 16.2 et de watchOS 9.2 aux développeurs

Du côté des montres, Apple a également publié la mise à jour 9.2 en bêta 2. Il n'y avait aucune nouveauté lors de la première version, espérons que cela change pour les possesseurs des Apple Watch 4 jusqu'à Apple Watch Ultra avec celle-ci. Les testeurs publics pourront bientôt télécharger les deux mises à jour, Apple s'assure avant qu'il n'y ait pas de bugs majeurs qui pourrait ruiner votre expérience utilisateur, vider plus rapidement votre batterie ou même rendre inutilisable votre Apple Watch. Si vous voyez une nouveauté sur votre Apple TV ou Apple Watch, n’hésitez pas à le mentionner dans les commentaires ou sur nos réseaux Twitter, Facebook ou Instagram.

Les mises à jour de tvOS sont souvent mineures, se concentrant sur des corrections de bogues internes et des améliorations plutôt que des changements notables visibles par les clients. On ne sait pas encore ce que comprend la mise à jour tvOS 16.2, mais nous mettrons cet article à jour si nous trouvons quelque chose de nouveau.

Les développeurs peuvent obtenir la deuxième version bêta de tvOS 16.2 en téléchargeant un profil sur l'Apple TV à l'aide de Xcode et d’un compte développeur Apple. Au programme, pas de grandes nouveautés, mais quelques améliorations et correctifs qui débarqueront prochainement pour l'ensemble des possesseurs d'une Apple TV compatible.

Apple diffuse aujourd'hui la deuxième bêta d'une prochaine mise à jour tvOS 16.2 aux développeurs à des fins de test, celle-ci arrivant peu de temps après le lancement de tvOS 16.1 , une mise à jour qui a ajouté la prise en charge de Matter, la photothèque partagée iCloud, et plus encore. Dans le même temps, le constructeur a publié watchOS 9.2 pour les Apple Watch.

