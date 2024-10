Comment utiliser une carte-cadeau Apple sur iPhone, iPad et Mac

Vous êtes probablement nombreux à avoir reçu un cadeau Apple sous le sapin, mais tout le monde n'a pas forcément déballé un iPhone, un iPad, un Mac, une Apple Watch ou des AirPods. Certains se sont vu offrir une carte cadeau logotypée Apple, ce qui permet de se faire plaisir de différentes manières. Que ce soit directement en Apple Store ou en ligne, voici comment dépenser sa carte cadeau chez Apple dans ce tutoriel de notre célèbre rubrique "iPhone Facile".

Une carte Apple à tout faire

Depuis 2020, Apple a mis en place une carte cadeau universelle. Cela signifie que sa portée n'est plus limitée aux services ou aux matériels, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Vous pouvez ainsi l'ajouter au solde de votre compte Apple (lié à votre identifiant Apple) et peuvent être utilisées dans l'App Store et l'iTunes Store (y compris iOS et Mac), mais aussi dans l'application Apple Store pour tous les produits vendus par la firme.



Que vous vouliez un nouvel iPhone, un abonnement Apple Arcade ou Apple TV+ ou encore ajouter de l'espace iCloud, tout est possible.

Offrir une carte cadeau Apple

Si vous souhaitez envoyer une carte-cadeau Apple à quelqu'un, vous pouvez le faire à partir du nouveau site web d'Apple consacré aux cartes-cadeaux. Touchez ou cliquez sur "Acheter" dans le coin supérieur droit (ou directement depuis votre iPhone > App Store > touchez l'icône de votre profil > Envoyer une carte cadeau par e-mail).

Comment utiliser la carte cadeau Apple

Cartes physiques

Ouvrez l'application App Store > touchez l'icône de votre profil (en haut à droite) > "Utiliser une carte cadeau ou un code". Vous pouvez maintenant ajouter votre carte cadeau manuellement ou à l'aide de votre appareil photo. C'est la même cinématique que pour utiliser un code promo.

Vous pouvez également utiliser le lien "Utiliser" qui se trouve sur le site web d'Apple consacré aux cartes-cadeaux.

Pour les achats en Apple Store, vous pouvez utiliser les cartes cadeaux dans l'application Apple Store, sur le site web d'Apple ou en personne en la donnant à un Genius.

Cartes numériques

Lorsque vous recevez une carte cadeau Apple par e-mail, vous pouvez :

Cliquer sur le lien "Utiliser maintenant" figurant dans l'e-mail pour l'utiliser sur votre iPhone, iPad ou Mac. La valeur sera automatiquement ajoutée au solde de votre compte Apple.

L'apporter dans un Apple Store physique pour l'utiliser.

Voici également la vidéo officielle d'Apple :

Comment utiliser son solde Apple

Les services

Une fois votre solde crédité, vous pouvez acheter des produits Apple, mais aussi des applications, de la musique, des films, des émissions de télévision, des abonnements, etc.

Tous les achats que vous effectuez auprès d'Apple via l'App Store, l'iTunes Store, les abonnements comme iCloud, Apple Music, Apple News+, Apple TV+, etc., utiliseront d'abord le solde du compte Apple avant de débiter la carte de débit ou de crédit qui figure dans le dossier de votre identifiant Apple.

Apple précise également que d'autres personnes ne peuvent pas dépenser votre solde si vous utilisez le Partage familial, vous seul pouvez le faire.

Les produits

Pour utiliser une carte cadeau Apple ou le solde de votre compte Apple dans l'application Apple Store, ajoutez ce que vous voulez au panier puis passez au paiement. Ne choisissez pas Apple Pay, mais plutôt "Ajouter une carte cadeau" ou recherchez "Solde du compte Apple" pour utiliser tout ou partie de celui-ci.



À vous de jouer, vous avez toutes les cartes en main pour profiter de votre carte cadeau. Qui a pris des AirPods Pro 2, une Apple TV 4K, un iPad 10, un iPhone 15 ou un Mac M3 ?