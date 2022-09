Le bug à trois doigts est de retour sur iOS 16

Certains développeurs de jeux mobiles demandent les joueurs de ne pas faire la mise à jour vers iOS 16 en raison d'un bug dans les gestes à trois doigts, affectant le gameplay. Le problème est que le geste système à trois doigts pour faire apparaître le menu "annuler/couper/copier/coller", et les balayages à trois doigts pour annuler et rétablir, sont un peu trop zélés dans iOS 16, s'activant dans des contextes où ils ne devraient pas. Notamment dans les jeux vidéo.

Un bug récurrent sur iOS

La plupart des applications normales fonctionnent sans problème avec iOS 16, car elles ne reposent que sur des interactions tactiles à un seul doigt. Mais les jeux et les applications qui nécessitent que l'utilisateur effectue des gestes à plusieurs doigts - comme les jeux de rythme ou les applications d'instruments virtuels de création musicale - sont affectés car le système préempter en quelque sorte les actions à trois doigts.

Pour les plus assidus, cela doit vous rappeler un problème très similaire apparu au lancement d'iOS 13, lorsque le menu à trois doigts a été ajouté pour la première fois. Apple l'a rapidement modifié pour que les gestes à trois doigts ne s'activent pas dans les situations où l'utilisateur n'est pas susceptible de vouloir ces actions, comme dans un jeu en plein écran. En gros, tant qu'un champ de saisie n'est pas actif. Ce n'était pas pire que le geste à trois doigts qui faisait planter iOS 10. Ces garde-fous semblent avoir été oubliés dans iOS 16.



Le problème se présente également dans les applications système, mais il n'entrave généralement pas ce que vous faites et peut donc être ignoré.



Par exemple, ouvrez l'application Appareil photo et faites un pincement à trois doigts sur le viseur pour effectuer un zoom avant et arrière. Sous iOS 16, vous déclencherez probablement le menu système pour afficher ou annuler/rétablir les alertes d'action du carton-pâte. Sur iOS 15, aucun menu système n'apparaîtrait car les gestes à trois doigts étaient inhibés. Le même comportement peut être reproduit dans Safari, Réglages et la plupart des autres apps Apple.



Presque tous les jeux tiers en plein écran sont affectés, en tout cas ceux dont le gameplay nécessite des interactions à trois doigts. Cela explique pourquoi la plupart des développeurs qui conseillent aux utilisateurs d'attendre avant de procéder à la mise à jour sont des éditeurs de jeux de rythme ; ces derniers nécessitent par nature des séquences rapides de tapotements et tout retard ou problème de réactivité tactile signifie que le joueur perdra.



Apple n'a pas encore officiellement reconnu le problème, et le problème est reproductible sur iOS 16 et iOS 16.1.